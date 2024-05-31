《黑色五葉草 M》歡慶半週年　限定魔導士、免費100等你領

記者蘇晟彥／綜合報導

《黑色五葉草 M 魔法帝之道》於 5 月 30 日至 6 月 12 日迎來半周年改版慶祝活動，活動期間，玩家有機會獲得全新的期間限定魔道士「魂靈統合」尤諾以及其勁敵「BLACK」亞斯塔。慶祝活動包含了再度回歸的必中SSR重新召喚，更有免費100抽等待大家共襄盛舉。

玩家可以在王撰騎士團選拔、半周年慶祝贈禮活動、與打卡簽到等各項周年慶祝活動中，獲得免費的100張抽卡券，更有機會贏得半周年限定頭像框與半周年紀念禮包等。 關注《黑色五葉草 M 魔法帝之道》的官方社群平台，參加水晶保衛戰社群活動，也有機會獲得「魂靈統合」尤諾的專屬造型， 邀請喜愛黑色五葉草的粉絲和玩家們一同參與。

和黑色五葉草 M 共同歡慶 半周年並收集各式獎勵好禮！

和《黑色五葉草 M》踏上難忘的冒險旅程，慶祝半周年紀念。參加全新劇情活動王撰騎士團選拔、半周年慶祝贈禮活動、打卡簽到活動等，玩家將有機會贏取多達100次免費抽卡並解鎖豐富的遊戲內獎勵。沉浸於引人入勝的任務與挑戰中，並在活動期間利用999次重新抽卡和自選提升機率召喚，帶上心儀的魔道士一同探索黑色五葉草 M 的世界吧。

限時魔道士「魂靈統合」尤諾與復刻的 亞斯塔 一同登場

從 5 月 30 日到 6 月 12 日，玩家可以獲得綠隊攻擊手「魂靈統合」尤諾，在使用必殺技後將與風精靈結合進入魂靈統合狀態，獲得無敵效果並且強化所有技能。此外，「魂靈統合」尤諾還可以透過啟動獨特被動技能，每回合開始時為玩家提供風之精靈的祝福，讓尤諾造成傷害能力疊加提升，對敵方造成超高傷害。



攻擊手 – 「魂靈統合」尤諾

身為勁敵的另一位主角，「BLACK」亞斯塔也在同時回歸！這位受歡迎的防衛者除了擁有讓對手恢復無效、解除防護罩等強大技能，還能進入反魔法狀態，讓傷害獲得爆發性增長。透過和魔女的女王一起施放強大連招技能，讓「BLACK」亞斯塔一直是遊戲中深受粉絲喜愛的強大角色。



防衛者 – 「Black」亞斯塔

全新劇情第12章預告片現已在遊戲內和《黑色五葉草 M》的官方頻道上發布。粉絲和玩家們可以在遊戲中探索這一章節，觀賞芬拉爾和藍基爾斯經典的兄弟對決，並帶領角色在王撰騎士團選拔中脫穎而出。立即在YouTube上觀看預告片，享受更加身臨其境的優質體驗。