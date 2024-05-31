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經典LOGO重新設計！睽違3年《真·三國無雙 起源》預告釋出　

記者蘇晟彥／綜合報導

光榮特庫摩 31日在PS直播中揭露《真·三國無雙 起源 》 首波預告，睽違3年，繼《真·三國無雙8》後再次重啟人氣IP新作，故事將回歸系列原點，並採用無名英雄作為主角，將強化系列作核心目標，期待以系列史上最高完成度，與全球遊戲玩家見面，遊戲暫定於2025年推出，詳細時間待官方公佈。

▲▼ 。（圖／KOEI提供）

「真・三國無雙」系列是由玩家操作「三國志」的武將，體驗橫掃千軍、擊敗歷 史上的傑出武將，享受一騎當千的「無雙」快感之戰術動作遊戲。自 2000 年推 出第一代後，橫跨 20 年歷史，受到全球玩家熱烈喜愛，系列累積銷量已突破 2,100 萬片。

『真・三國無雙 起源』為「真・三國無雙」系列的最新作，遊戲將回歸系列原 點，強化一路走來的核心目標「大軍交鋒，最氣勢萬鈞的戰場臨場感」、「率軍前 行，力壓戰線的高昂快感」、「橫掃大軍，一騎當千的爽快感」與「成為豪傑，開 創歷史的沉浸感」，以系列史上最高完成度，與全球遊戲玩家見面。

■與己方聯手、左右戰局的次世代「真・三國無雙」! 本作中玩家將在充滿緊張氣氛的戰場上，與鋪天蓋地的敵軍展開殊死搏鬥。該如 何抵擋洶湧而來的敵人?除了憑藉自己的實力，還可以與盟軍協同作戰，挑戰 「真・三國無雙」系列獨有的戰術樂趣。

■以原創主角的視角，展現全新「三國」故事! 故事背景在廣袤的中華大地，英雄們的信念在此交匯。本作將從原創主角「無 名英雄」的視角出發，全新描繪這個壯麗世界的魅力。

▲▼ 。（圖／KOEI提供）

▲▼ 。（圖／KOEI提供）

【來自『真・三國無雙 起源』製作人「庄 知彦」給玩家的話】

我深信本作能為各位帶來之前未能實現的最高體驗。這次連 LOGO 都重新設計， 就是為了展現整個系列及ω-Force 想要締造新歷史的氣魄。

「前線的臨場感」與「一騎當千的爽快感」為本系列的起點。本作將回歸原點， 實現這個時代才能做出的戰場刺激感，與戰勝大軍的極致爽快感，相信能為系列 玩家及全球廣大的遊戲玩家提供最棒的遊戲體驗。為了讓熟悉或是不熟悉「三國」 的玩家都能享受遊戲，我們準備了豐富精采的故事內容，敬請期待後續消息!

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