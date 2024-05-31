PS直播《魔物獵人 荒野》畫面曝光　本家小機器人Astro壓軸登場

記者蘇晟彥／綜合報導

PlayStation 31日清晨舉辦睽違已久「State of Play」直播，在節目上公佈本家作品相關計畫，將帶來全新射擊遊戲《Concord》、重製版《Until Dawn》、登上PC的《戰神：諸神黃昏》及壓軸的本家作品小小機器人大冒險《Astro Bot》。

PlayStation Studios遊戲最新消息的內容摘要︰

- 《Concord》 – 首度深入介紹角色導向的第一人稱5對5多人射擊遊戲，將於2024年8月24日登陸PS5和PC

- 《God of War Ragnarök》即將登陸PC – 克雷多斯與阿特柔斯蕩氣迴腸之旅終章將於2024年9月19日登陸PC

- 《Until Dawn》遊戲預告片 –這款恐怖經典遊戲為PS5與PC重新打造並強化，即將於2024年秋季登陸PS5

- 《Astro Bot》即將登陸PS5 - 2024年9月6日與Astro展開至今規模最大的冒險之旅

此外，《魔物獵人 荒野》（Monster Hunter Wilds）也在本次直播上首次亮相，除了承襲上一代世界觀外，更將加入更多地圖，同時將可以透過騎乘坐騎、飛行開創許多不同狩獵方式