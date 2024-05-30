票房破140億！《柯南 100萬美元的五稜星》主題Café登台

記者楊智仁／綜合報導

榮登 2024 日本賣座冠軍，台灣粉絲引頸期待的最新電影版《名偵探柯南 100萬美元的五稜星》即將在台上映，本作以柯南、怪盜基德、平次為主角，圍繞北海道的寶藏及名刀展開奪寶推理戰，日本上映後票房以極快速度突破 140 億，創下系列作最高票房紀錄。台灣動漫主題餐廳 MyAnime Café 正式宣布於 6 月 7 日 - 7 月 25 日推出劇場版主題Café，檔期橫跨台灣上映日，不僅以劇場版及角色設定呈現店內裝潢及全系列餐點，用餐還可獲得精美特典，來店除了可沉浸在劇場版氛圍，更有最新劇場版周邊商品提供選購。活動期間消費滿額即贈劇照寫真卡，參加滿額集點活動還可獲得限定款閃銀大胸章。

▼《名偵探柯南 100萬美元的五稜星》。（圖／曼迪提供）

《名偵探柯南 100萬美元的五稜星 x MyAnime Café》以創意蔬食料理為特色，推出以柯南、基德、平次、和葉、小蘭等知名角色餐點，例如以立繪印象打造柯南的「五星米花漢堡」、曾表示大阪燒要配飯的平次有「大阪飯飯御好燒」、結合劇場版所在地北海道概念的基德「北海道白醬燉飯」、本作 CP 擔當平次與和葉的「紅莓青蘋聖代」等等，均與作品或角色設定息息相關，點餐贈送最新劇場版美圖特典，不論內用或外帶均可獲得。消費集點還有機會獲得，以本次劇場版專屬角色立繪製作一共 9 名角色胸章。