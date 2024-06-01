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暴雪動畫資深總監陳璿解密《地心之戰》花絮：沒參考布萊德彼特

記者蘇晟彥／台北報導

在去年BlizzCon23中，暴雪在發表會上揭露了傳奇設計師Chris Metzen再度回歸擔任創意總監，同時第十部資料片《地心之戰》（同時也是《世界之魂戰記》三部曲的首章）將在近日登場。當時由安杜因、索爾兩人僅靠對白就營造出時代悲愴感的預告片也大獲讚賞，對此，在暴雪擔任動畫資深總監的陳璿（Steven Chen）在參加高雄放視大賞前特地與台灣媒體碰面，暢聊在這部預告片後不為人知的有趣故事。

▼陳璿接受台灣媒體訪談，暢聊《地心之戰》預告片幕後花絮。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ Steven Chen,暴雪資深動畫總監 。（圖／記者蘇晟彥攝）

從高雄小港長大的他，目前在暴雪中領導一個由數位特效 （DFX） 藝術家和部門督導所組成的動態團隊，共同負責監督「暴雪動畫」製作內容之執行 ─ 該CG工作室隸屬於暴雪的「故事暨品牌研發」(Story and Franchise Development) 團隊。身為資深總監，他專注於團隊創作之動畫及作品的美術風格方向與執行，同時亦負責作品的產出與品質。

他坦言，通常在做動畫的時候，打鬥、爆炸的畫面越多越好，才能彰顯出戲劇的張力，但在這次的預告片中，僅有索爾、安杜因兩人的「Men's Talk」，兩位被元素遺棄、被聖光遺忘的傳奇人物，偏向情感、沈浸式的內容讓他們在剛開始推出前有點擔心，因為這種類型的動畫反而更難呈現出那種氛圍，那種從受盡苦難、從絕望中再度看到光亮的世界。

從《魔獸世界》的故事線中，在這時候的安杜因歷經喪父之痛，在短短時間內成為人類的領袖，又從暗影之境中被困在深淵中，這時候許多人認為，安杜因或許將步上阿薩斯之路，因此在預告片中，索爾將手搭在安杜因肩上時，讓他瞬間想起這些年（在遊戲線中約莫五年時間）的創傷，讓他悲愴大喊「聖光消失了」。

陳璿透露，影片釋出後，有很多軍人都確切地表示，在動畫上看到這種「PTSD」（創傷後壓力症候群）的情感，這些「被看見」讓暴雪的動畫團隊深信他們堅持的方式沒有錯，也深深受到感動。

▼安杜因細部的表情變化讓許多玩家讚嘆。（圖／暴雪娛樂提供）

▲▼ 暴雪,地心之戰,魔獸世界 。（圖／記者蘇晟彥攝）

在外型上，雖然僅僅過了五年，但可以看到在《決戰艾澤拉斯》的動畫影片中，安杜因前後有著非常大的差距，陳璿巧妙的引用《周處除三害》陳桂林的形象來比喻，讓他有種頹廢、自我放棄的感覺。而在沙漠中的安杜因也與之前有很大差別，失去的頭盔的強悍，改用披風、侵蝕的鎧甲，帶給人一種喪失鬥志的頹廢感。

為了要讓安杜因脫離奶狗的樣貌，同時雖然經過創傷，但也不能老化的太嚴重，這樣的痕跡讓團隊反覆嘗試很多老化的方式；此外，團隊也非常在意角色臉部肌肉、甚至是在激動時血管集中的模樣，因此在動畫中可以清楚看到，在拔起劍的同時，安杜因整張臉漲紅、肌肉擠壓後的細節，讓不少人都紛紛認為「這根本就是真人捕捉」。他也解釋，有很多人認為臉部是參考布萊德彼特去做建模，但這並不是用臉部捕捉再去繪製，在做動畫的時候沒有特別去看，就是按照整個情境將安杜因老化的模樣刻畫出來，就剛好很相似而已。

▲▼ 暴雪,地心之戰,魔獸世界 。（圖／記者蘇晟彥攝）

他也分享，通常一部動畫製作時間約會落在10個月左右，但團隊並不會同時只進行一部作品，像是在製作《地心之戰》時，就同時還有三四部作品同時進行，如果是屬於比較即時性的動畫，一年則可以產出至30-40部。但《地心之戰》是直接跳過分鏡，所以製作時間大概只有平常的一半。

最後，針對近年AI當道，由其是許多動畫、遊戲公司開始大量使用AI去產出美術相關素材，但他特別強調，暴雪內部嚴格禁止使用AI去製作任何素材，而AI的狀況其實就像當年PhotoShop出來的時候一樣，當時很多藝術家還是認為「要用畫筆作畫」才是正確，什麼可以復原、還可修改根本不是藝術，但他自己個人觀點，認為就像一個工具，端看你要怎樣使用它，水可載舟、亦可覆舟，還是必須要先把基本功練好，要不然什麼工具都救不了你。

關鍵字：地心之戰魔獸世界安杜因

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