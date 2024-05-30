《英雄聯盟》PCS聯賽6月8日開打　開幕戰統神地獄豬對決JT

記者楊智仁／綜合報導

PCS 夏季賽將於 6 月 8 日回歸，來自東南亞、香港、台灣和澳門隊伍再次登上舞台，準備迎接另一個充滿激烈競爭的賽季。比賽時間為每周四／五至周日下午五點，開幕當天將有三場比賽，第一場就由統神領軍的 HPS 出戰 JT。經過春季賽激烈競爭和在季中邀請賽 ( MSI ) 強勁表現，各隊伍比以往更加充分準備，全力向夏季冠軍發起挑戰。

PCS 夏季賽與春季賽相同，季後賽仍會將日本職業聯賽 ( LJL ) 與大洋洲賽區 ( LCO ) 納入其中，各自將先完成例行賽，之後 LJL 賽區前三名和 LCO 賽區前二名的隊伍將加入 PCS 季後賽一同較勁。通過春季賽制，可以看到多元性的注入為賽事增添更精采話題與競爭力，值得一提的是，來自 LJL 賽區 SHG（Fukuoka SoftBank HAWKS gaming）出色表現一路殺入決賽，最終雖不敵 PSG Talon 卻也為 PCS 賽區隊伍帶來了極大的挑戰。LJL 與 LCO 賽區隊伍將再度回歸，共同爭取參與今年《英雄聯盟》最重要電競盛事 2024 年世界大賽的機會。

以下七支隊伍將會在 2024 PCS 夏季賽共同競逐

l CTBC Flying Oyster（CFO）

l Deep Cross Gaming（DCG）

l Frank Esports（FAK）

l Hell Pigs（HPS）

l PSG Talon（PSG）

l Taipei J Team（JT）

l West Point Esports（WP）

2024 年 PCS 夏季例行賽的賽制如下：

● 所有的賽事都將以 BO3 的方式進行。

● 例行賽將分成兩階段進行：

○ 第一階段為單循環賽程。

○ 第二階段將根據第一階段的戰績分成「領先組」和「突圍組」兩個組別。領先組的隊伍將進行雙循環賽程，突圍組則將與各自小組的隊伍進行單循環賽程，以決定季後賽的晉級資格和種子排序。

● 春季賽大受好評的「選邊權單挑賽」也將繼續維持，戰隊將透過選邊權單挑賽來決定 BO3 第一場的選邊權。

2024 PCS 夏季賽第一周賽程如下：

6 月 8 日（六）

14:00 HPS vs JT

16:30 WP vs FAK

19:00 CFO vs DCG