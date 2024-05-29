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JUMP運動漫畫獎評審超豪華　大谷翔平、《灌籃高手》井上雄彥

記者楊智仁／綜合報導

《週刊少年Jump》是集英社發行的漫畫雜誌，在日本擁有相當高人氣，更誕生出無數現象級作品。日前《週刊少年Jump》公開新運動漫畫獎甄選引發超高討論，除了高額獎金之外，最令人矚目的還有豪華評審團，連 MLB 球星大谷翔平都在名單之內。

本次運動漫畫獎是《週刊少年Jump》新設立的獎項，目的希望挖掘能夠改變讀者人生的運動漫畫，獎金獎金入選 ( 第一名 ) 100 萬日圓、準入選 50 萬日圓、佳作 30 萬日圓、候補 5 萬日圓、有望投稿作 1 萬日圓，不論是業餘還是職業漫畫家都可以參加，作品須在 15 頁以上、55 頁以內，投稿日期為 5 月 27 日 - 10 月 31 日，預計 12 月將會公開結果。

▲▼大谷。（圖／翻攝自JUMP）

不僅如此，評審團更是相當豪華，包含《灌籃高手》井上雄彦、《光速蒙面俠21》稻垣理一郎、《黑子的籃球》藤卷忠俊、日本超人氣球星大谷翔平。《週刊少年Jump》總編輯中野博之也表示，「透過體育讓這個獎項為大家帶來更多勇氣與笑容，我們邀請最厲害的漫畫家以及最厲害的運動選手來擔任評審。」

▲▼大谷。（圖／翻攝自JUMP）

關鍵字：JUMP運動漫畫獎大谷翔平灌籃高手

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