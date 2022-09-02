《LOL》韓冠軍選手交往女主播…粉絲爆破無差別辱罵　一天就分手

記者蘇晟彥／綜合報導

《英雄聯盟》S12世界賽逼近，各賽區門票也逐漸釋出，LCK就由Gen.G擊敗春季賽霸主T1搶下第一種子門票。對此，隊中成員Ruler在1日被爆出與遊戲女實況主金藝瑟（김예슬）交往，但不到短短一天戀情就告吹，粉絲爆破雙方社群媒體要求Ruler專注於世界賽，他也在1日晚間主動發文致歉表示，「才剛奪冠就搞出這樣的事，真的對於粉絲十分抱歉」

►Ruler道歉全文

根據外媒報導，女實況主金藝瑟於1日公開與Ruler交往的消息，她直接說出結論，就是自己已經跟Gen.G的AD選手Ruler正式交往，在見面之後因為聊了很多、很合得來，因此想向大家公布這個消息。但沒想到喜訊不到一天，也是Gen.G剛奪下冠軍不久後的時間就發生此事，不少粉絲認為10月開始就是世界賽，不管對於隊伍、自己來說，現在的重心是要擺在國際賽事而非交往上，因此就有許多Ruler、Gen.G的粉絲開始無差別爆破，甚至開始對金藝瑟展開無差別人身攻擊。

對此，在1日晚間Ruler也緊急在自己的直播平台張貼道歉啟示，確認有交往這件事但目前已經結束，他在公開貼文中表示，很抱歉自己沒有思慮周全，在寫下這篇貼文時不知道該用什麼方式撰寫，因此不斷反覆刪改。他說，大家對於我們奪冠、並支持我們由衷感謝，但才拿下冠軍不久就搞出這種話題，真的對於公司、隊友都無法交待，也讓大家沒辦法沉浸在奪冠的喜悅，因此向粉絲致上最大的歉意。

此外，金藝瑟也發出公開貼文表示，對於公開跟Rule交往的消息製造許多不必要的麻煩非常抱歉，原本公開交往的消息是跟Ruler商量好才公開，但可以基於想要炫耀的心情，沒有顧慮到很多細節，因此造成很大的影響，自己跟公司都有很多必須改進的地方，目前我們已經分手，現階段都認為做彼此的好友比較好。她也繼續說，希望粉絲能夠停止對於Ruler跟自己的攻擊，也不要再牽連到更多人，但也請繼續支持Ruler，感謝大家。

《英雄聯盟》S12世界賽第一階段將在 9 月 29 日於墨西哥開打，總決賽則將於11月5日在加州舊金山的大通銀行中心正式登場。在2013-17年都由LCK賽區宰制世界賽，但在近四年僅有一次由LCK賽區拿下，剩下都由LPL賽區拔得冠軍，因此每到世界賽現場儼然都成為中韓大戰，雙方粉絲都非常關注賽果。