六都電競爭霸台中隊今出爐　盧秀燕到場打氣：比賽愈辦愈出色

記者鄧木卿／台中報導

「2019六都電競爭霸戰台中市決賽」27日在弘光科技大學毓麟館開戰，從32強中脫穎而出的「S.E.三信」、「PUSG小饅頭」兩隊經過激烈對戰，冠軍隊由「S.E.三信」奪得，不但獲得20萬獎金，8月將和五都選手爭取獎金1百萬的總冠軍，台中市長盧秀燕致詞表示，電競比賽愈辦愈出色，期許台中隊旗開得勝。

▲盧秀燕期許台中選手旗開得勝。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕到場，上報社長胡鴻仁（右）前往迎接。（圖／記者鄧木卿攝）

「2019六都電競爭霸戰」台中場下午在弘光科技大學登場，這次爭霸賽共吸引全國355隊、2062名選手，在六都分別比賽，其中台中市有70隊報名，六都各自選出冠軍代表隊後，8月24、25日進行決賽，選出本屆稱霸六都的電競王者，總獎金1百萬元。

▲盧秀燕表示，電競比賽愈辦愈出色。（圖／記者鄧木卿攝）

台中場部份，從32強中脫穎而出的「S.E.三信」、「PUSG小饅頭」兩隊進入決賽，勝出隊伍將代表台中市和其他五都代表隊爭奪總冠軍，選手在開賽前上台與嘉賓留影合照，並於賽前訪談互相「叫陣」。

▲盧秀燕致詞表示全力支持電競。（圖／記者鄧木卿攝）

六都電競爭霸戰開戰現場，盧秀燕、運動局長李昱叡、上報社長胡鴻仁、弘光科大副校長易光輝和蘇弘毅、中華電信人員等人出席，現場也吸引3百多名電競同好到場觀賽。

盧秀燕表示，她上任以來，對電競產業非常重視，因此，利用週末親自出席，給選手加油打氣，六都電競爭霸戰越辦越出色，她是市長，也是媽媽，勉勵選手要好好的比賽，打出好成績，她接著連問3次台下隊員有沒有信心，隊員們也都一次比一次高聲喊「有」，盧說，既然信心十足，她就不多說了，最後祝比賽圓滿成功。

比賽活動由小熊擔任主持，參加決賽的兩個隊伍中，其中還有一對兄弟檔，兩人分別在不同的隊伍，弟弟在「S.E.三信」當選手，哥哥則在「PUSG小饅頭」擔任隊長，兩人在比賽前互嗆說要打敗對方，引起台下觀眾一陣歡呼，另外，還有選手的帳號暱稱是「新手妹子玩家OUO」，不過，卻是很MAM的大男生，該位選手說，取這樣的名字，是要讓其他人誤會他根本不會玩電玩，但是，卻被主持人當場吐槽。

易光輝表示，六都電競爭霸戰是「全台最大業餘賽事」，獲得中央及六都、中華電信的大力支持，學校很榮幸能和上報共同主辦台中市決賽，提供愛好電競的年輕人盡情發揮的競賽舞台，這也是首次在弘光校園舉辦的電競賽事。