華碩ROG Phone II電競手機火了！預購飆破242萬台　「神級規格」陸網友也買爆

▲華碩新一代ROG Phone II硬體效能大改造，預購人數飆破240萬台成為市場熱門新機。（圖／記者姚惠茹攝）

記者趙蔡州／綜合報導

華碩新一代ROG Phone II預購飆破240萬台，消息在手機遊戲界投下震撼彈，堪稱是華碩近年市場關注度最大的一款手機。ROG Phone II電競手機除了硬體效能提升之外，連握感、散熱、音效、震動及充電也都全面升級，加上超大6000mAh電池支援，難怪曝光後立刻引發預購熱潮，連大陸民眾也相當期待。

華碩22日發表新一代ROG Phone II，顯示上打破傳統的直立形式，選擇多數遊戲「橫向操作」的概念來設計，螢幕則使用6.59吋AMOLED螢幕、19.5:9的最佳螢幕比例；手機寬度則為7.8公分，這是調查世界各地的手機使用者後，最令人滿意、單手舒適握持的大小。

▲華碩新一代ROG Phone II預購飆破240萬台。（圖／記者姚惠茹攝）

硬體效能方面，ROG Phone II搭載最新Qualcomm Snapdragon 855+高頻版行動運算平台；「記憶體、內儲空間則升級為12GB、512GB」，加上3D均熱板、散熱鰭片、空氣風扇等設計，可以減少約5°C的表面溫度；「超大6000mAh電池且能以30W大電量快速充電」，使玩家再也不用怕碰上遊戲中電量不足的情況。

而且，華碩也為了ROG Phone II特別推出了「全套配件」行李箱，內容包含Aero專屬保護殼、強化冷卻Aero Active II空氣動力風扇、TwinView II雙螢幕基座，還有多種連結拼出多種玩法的GamePad遊戲控制器，最後還附上專用的斜背包，使玩家不論是在移動、家中或配上大螢幕、電視投影，全都能盡情享受遊戲。

▲華碩也為了ROG Phone II特別推出了全套配件。（圖／記者姚惠茹攝）

華碩在大陸的京東官方門市23日開放預購後，累計到26日晚間8時為止已經有超過242萬人預約購買，遠遠超過華碩內部預估第一波的50萬購買量，連大陸民眾也相當期待，有網友就說「這次真佛」、「今年太便宜，還是去年太貴，總之，真香」、「這規格這配備，已濕」、「有乾爹聯名，猛的。」

▲ROG Phone 2 預購量已經突破 242 萬台。（圖／翻攝自華碩官網）

根據《自由》報導，對比2018年的第一代 ROG Phone銷量，當時ROG Phone在大陸、美國、馬來西亞、香港、歐洲及日本等地開賣，但首月的累積銷量也僅 6 萬台，全年預估應該應低於 800 萬支；因此ROG Phone II能在預購時就突破240萬購買量，可以見得ROG Phone II真的非常熱門。