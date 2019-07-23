AI 幫你降落！在《量子特攻》來一場高科技吃雞體驗　

電競中心／綜合報導

由網易出品，恩奕遊戲代理發行的《量子特攻》，在近日已經開始事前登錄，相信各位漫遊者們也是引頸期盼呢！為了滿足大家對《量子特攻》的好奇，特別針對了遊戲內容進行介紹，讓大家對遊戲有更深入的瞭解。

●遊戲登入畫面

一進到遊戲可以看到相當符合夏季的畫面

●精緻捏臉系統

接著就是要開始選角色，並且利用捏臉系統打造屬於自己獨一無二的角色，遊戲的捏臉系統相當豐富，有非常多的參數可以提供設置，一起來打造屬於自己的人物吧。

特色個性捏臉





有男女角色可選擇



調整各項細節



利用手指來進行微調

●遊戲進行

不同於傳統吃雞手遊，人物的降落可交由AI來控制，更精準的落地以搶奪你要的物資，增加優勢。



可選擇座標讓電腦自動跳點



自動前往不需人為操控

●量子技能

在未來，由於人類大腦和高科技的結合而創造出了「魔方」，玩家可在遊戲內的技能選項當中來搭配適用的量子技能，以增加戰場的存活能力。



量子魔方超能力



在機僕選項中可瀏覽各種量子技能的介紹影片

在剛開始遊玩之時，建議選擇盾牆、機車、治療儀，第一樣盾牆可以在被敵人掃射時保護自己，摩托車則可以在搶奪不到交通工具時自己使用魔方創建一台，在趕路時非常實用，治療儀則是回血神器，可比起急救箱恢復更多的血量。



血量見底可利用魔方創建治療儀



回滿血量再度馳騁戰場

●攻佔海陸空

在《量子特攻》中可以享受超爽快的海陸空對戰，可以使用交通工具馳騁海洋、陸地，也可利用量子技能飛上天空。

跑酷攀爬滑翔由你操作





超炫酷的遊艇





遊戲中貼心地標記了遊艇所在地(紅圈處)





駕駛車輛競速趕路





玩家到達29等可利用量子技能飛行

●在槍林彈雨的戰場中勇敢地突圍吧



在瞬息萬變的戰場上難免遇到需要衝破敵人防線的時候，利用你的交通工具、技能來進行突圍，和隊友拿下珍貴的勝利。

子彈中混戰突圍





面對敵人不退縮開車輾死對方

● 體驗最極致的生存體驗



雖然要在激戰中取得勝利出非常困難，但是遊戲中的各種樂趣以及勝利的滋味還是讓人喜不自勝，正式上線後，請和隊友們一起組隊，除了體驗《量子特攻》最極致的生存體驗之外，務必存活到最後拿下勝利吧！



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