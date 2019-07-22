2019六都電競爭霸戰開打　AHQ Fighter代表新北參戰

記者樓菀玲／台北報導

「2019六都電競爭霸戰」新北市決賽於20日在板橋新北市政府大禮堂進行新北冠軍戰，在經過隊伍「AHQ Fighter」和「惡龍咆哮」五戰三勝制(BO5)的對決後，最後由「AHQ Fighter」以直落三成績奪冠，代表新北市參與總決賽。今日賽事新北市侯市長也親臨現場為選手加油打氣，冠軍除可獲得主辦單位上報提供的20萬獎金外，並可獲得新北市政府提供宏碁acer專業電競鍵盤，侯市長賽前勉勵兩隊全力以赴為新北市奪回六都爭霸戰總冠軍榮耀。

侯市長於賽前致詞表示，電競已是目前最受年輕人關注的主流運動競賽項目，新北市政府積極推動電競產業發展，今年度配合暑假期間推出一系列「新北電競季」賽事及推廣活動，六都電競爭霸戰也是其中一環，希望透過電競季活動帶給市民豐富的夏日電競盛宴，同時也對上報連續3年舉辦六都電競爭霸戰表示感謝，期待賽事後續能持續辦下去，提供愛好電競的年輕人發揮實力的舞臺。市長並恭賀「AHQ Fighter」和「惡龍咆哮」2支隊伍從激烈的32強賽中脫穎而出，也勉勵無論哪一隊獲得冠軍，都希望能於8月24日及25日總決賽把冠軍獎盃抱回新北市。

決賽隊伍「AHQ Fighter」所屬AHQ電競俱樂部之培訓基地就位於新北市永和區，隊員中好幾位也為新北莊敬高職學生，其中高二的邱同學(代號：小柴銓)更是電競後起之秀。而「惡龍咆哮」陣中的張同學(代號：SK2和平路小生)也參加過LMS職業聯賽選秀，實力相當堅強，未來有望進入職業電競發展。侯市長特別鼓勵這些同學，要好好精進自己的電競技巧，未來在電競項目上繼續台灣爭光。

侯市長強調，新北市以行動支持電競產業，隨著近年電競產業迅速發展，周邊產業人才需求也大幅增加，市府目前除建置「新北電競基地」培育優秀新北電競人才，也依循電競整體脈絡發展，整合各局相關電競資源，規劃「人才培育」、「場域建置」至「活動推廣」三大發展策略，以今年7月的「新北電競季」為起始，與民間單位合作賽事、微型競賽及體驗活動，深耕新北電競文化，透過賽事活動創造實作機會，讓市民感受市府對電競活動的支持及持續營造電競正向文化之努力。

經發局補充，「新北電競基地」於今年下半年也將開辦電競產業人才認證班，透過賽事轉播、企劃實作及電競裁判與教練講習等，培訓各項電競產業專才，讓新北市成為全台一流電競人才的培育平台。