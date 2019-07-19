超人氣《魔姬本願》上線　一鍵放置輕鬆踏上王者巔峰

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由遊戲新幹線代理發行的超人氣日系放置HTML 5遊戲《魔姬本願》，7月18日正式跨平台上線，遊戲採用HTML 5技術開發，免下載即點即玩的特性，可輕鬆於電腦、手機、平板等裝置間切換遊玩，去年在日本推出廣受好評，讓玩家不論閒暇或忙碌，都能夠隨時隨地解放雙手，一鍵放置無負擔的持續遊戲養成，感受不落人後的遊戲樂趣！遊戲中還可以培養魔女、勇者、御姊或是蘿莉等多種屬性的美少女英雄，陪伴玩家勇闖冒險世界！

遊戲結合時下熱門的放置玩法，除了一般日常的冒險關卡挑戰，還有期間限定活動、地下城副本、公會戰、試煉塔、BOSS挑戰、捕抓坐騎、寵物養成等豐富多元的遊戲玩法，休閒可放置、離線有經驗、爆肝衝活動，三種願望一次滿足，日系百萬玩家的見證，待你來一探究竟！

在《魔姬本願》中，玩家創立角色時可以在兩大敵對勢力選擇加入嫵媚動人的魔王或是純潔可愛的勇者，依照所選的勢力不同，可招募的夥伴、關卡背景、任務舞台也會有所差異。拋開現實生活的束縛，深入探索美少女們心中的秘密！

遊戲內更擁有包羅萬象的角色屬性，全面滿足玩家喜好，精靈、小惡魔、御姊、蘿莉等各式類型應有盡有，不用抽、不用課，隨著冒險關卡的進展，美少女們將會陸續加入玩家隊伍，輕鬆點擊，立即成為玩家冒險旅途上的強力夥伴！

為慶祝日系放置HTML 5新作《魔姬本願》火熱上線以及粉絲團正式啟動，官方特別推出「黑卡會員」活動，玩家只要在指定貼文留言，輸入「黑卡會員」並私訊「開啟推播」，即可搶先加入《魔姬本願》首批黑卡會員，免費享有「每週領取兩次特殊虛寶」、「黑卡會員限定活動」、「不定期會員好禮」三大特權，即日起至7月28日前成為黑卡會員，還有機會獲得「黑卡極品享受禮」等多重會員好康！