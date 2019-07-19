《LINE 旅遊大亨》推出全新地圖「火車快飛」4,000鑽石大放送





▲《LINE 旅遊大亨》推出全新地圖「火車快飛」。（圖／LINE GAME提供）

記者姚惠茹／台北報導



LINE GAME旗下國民益智手機遊戲《LINE 旅遊大亨》今（19）日釋出全新改版地圖「火車快飛」，同時宣布人氣聯名角色「貓貓蟲咖波」超萌回歸，更祭出史上最大獎勵，每位玩家皆有機會獲得4,000顆鑽石。

全新推出的「火車快飛」地圖中，玩家可以在地圖上建造車站，當玩家抵達、建設或升級一個地標時，便可以同步建造火車的起點站，並且在起點站建造完畢後，才可以建造終點站，一旦終點站建造完畢，就會有一列火車從起點站啟動前往終點站。

▲全新地圖「火車快飛」可以收取過路費讓對手荷包大失血。（圖／LINE GAME提供）

最刺激好玩的地方就是，一旦火車開始運行，便可以在火車行經路線上，強制讓最多4位玩家搭乘火車移動，前往自己的地盤，收取過路費讓對手荷包大失血，是一張可將路線上所有玩家移動至特定區域（終點站）的破產型地圖。

如果以團體模式競賽，在隊友的地標上，也可以建造火車站，更可以和隊友分工建造起點與終點站，搶先對手啟動火車，打亂對手計劃，並收取過路費，而且在團體競賽模式中啟動的火車，無論讓火車啟動的玩家是誰，過路費最終都是支付給「終點站」的土地擁有者。

當玩家抵達小遊戲格，「火車小遊戲」便會啟動，玩家需要選擇遊戲畫面中，兩個軌道中的一個來讓火車順利通行，若火車在所選擇的軌道上遇到障礙物或撞到對向列車表示挑戰失敗，順利通過則代表挑戰成功，連續3次挑戰成功即可移動到任意位置，加速車站的建置。

▲「貓貓蟲咖波」回歸，並推出「S+ 美食偵探 咖波」及「貓貓蟲咖波 [2019 ver.]」。（圖／LINE GAME提供）

此外，台灣本土超人氣貼圖角色「貓貓蟲咖波」2016年首次與《LINE 旅遊大亨》合作，3D 版本的圓滾滾可愛模樣獲得玩家熱烈好評，這次再度以新角色卡回歸，並推出「S+ 美食偵探 咖波」及「貓貓蟲咖波 [2019 ver.]」全新角色，玩家只要完成指定任務就可以收編牠們。

為了慶祝新地圖上線，《LINE 旅遊大亨》將送給每位玩家4,000顆鑽石，同時還有可和好友一起賺獎勵的「家族寶箱」活動，以及和KLOOK合作的「吃喝玩樂旅遊去」活動，讓玩家們在暑假期間可以瘋狂拿大獎。





▲《LINE 旅遊大亨》宣布4,000鑽石大放送。（圖／LINE GAME提供）