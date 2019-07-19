百萬網紅咪妃主持嗨爆弘光盃 7/28 總決賽　牌牌戰 feat. TCG 趴超歡樂

電競中心／綜合報導

40 校、45支隊伍經過線上賽對決後，第一屆「弘光盃全國高中職電競大賽」總決賽 7/28（日）在弘光科技大學毓麟館開戰，邀請知名實況主咪妃擔任特邀主持。現場同步舉辦「夏日電競feat.TCG趴」，邀請台中知名桌遊品牌「牌牌戰」加入，卡牌、無人機、毛小孩與吃喝玩樂餐車一起來，歡樂成就一次解開。

首屆弘光盃報名狀況十分踴躍，本屆賽事為英雄聯盟，總獎金 10 萬，預計 7 月 28 日舉辦四強總決賽， 7 月 5 日至 23 日則為線上賽。

咪妃風格百變（請見上圖／取自咪妃臉書）除了擁有遊戲實況主身分，也同時具備知名 Coser 與 YouTube 網紅等身分，作品橫跨twitch 、YouTube、臉書與 IG ，粉絲數合計超過百萬。這次她將現身弘光盃總決賽，讓不少粉絲非常期待。

牌牌戰是台中知名桌遊品牌，在台灣桌遊界擁有極高品牌聲量。牌牌戰與不少 YouTuber 都有深度合作， 包括瘋狂老爹、阿布雷、雪兔與勇者世界 x凡清的YouTube頻道上，常常看見雙方合作的影音。

首屆「弘光盃」整合產官學資源，由台中市政府指導，主辦單位為弘光科技大學與東森電競雲，超競學院則為執行單位。本屆賽事希望連結北、中、南高中職端共同培育電競相關人才，整合校園與電競產業資源攜手合作，希望透過賽事帶動周邊電競產業效益，帶動整體環境與氛圍。