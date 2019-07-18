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新海誠「為京阿尼祈福」遭山本寬嗆閉嘴　網友狂洗版：你才閉嘴

拿了中國贊助就翻臉？動畫導演山本寬讚揚二戰日本挨批（圖／取自ニコニコプロマガ）

▲ 日本動畫導演山本寬。（圖／取自ニコニコプロマガ）

電競中心／綜合報導

京都動畫公司旗下第一工作室在 7 月 18 日上午驚傳遭人縱火，過去和京都動畫公司曾經有過節的日本動畫監督山本寬，在消息傳出時透過推特發文表示：「順帶一提，我現在正要前往關西（現在在東京）」，隨後又在推特上嗆新海誠的祈福推文「你可以閉嘴嗎」（ちょっと黙っといて），引發網友怒火。

新海誠「為京阿尼祈福」遭山本寬嗆閉嘴　網友狂洗版：你才閉嘴（圖／取自ニコニコプロマガ）

新海誠「為京阿尼祈福」遭山本寬嗆閉嘴　網友狂洗版：你才閉嘴（圖／取自ニコニコプロマガ）

▲ 山本寬怒嗆新海誠。（圖／翻攝自 Twitter／twilight_ito）

日本京都動畫公司（又稱京阿尼）旗下位於京都府京都市伏見區的第一工作室，在 7 月 18 日傳出遭 41 歲男子疑似因「不滿結局」蓄意縱火，目前已造成多人輕重傷、失聯，許多動漫迷紛紛在網路上發文祈福，在全球動漫迷之間掀起相當大的話題。根據《NHK》報導最新指出，目前已經死亡人數 13 人（1 樓 1 人、2 樓 12 人）、重傷 10 人、心肺功能停止約 10 多人，當地消防隊在經過 5 個小時後終於撲滅火勢。

過去曾在京阿尼任職的山本寬，首次擔任監督的動畫作品《幸運☆星》僅僅做了四集，便因為內部異動而免除監督一職，當時京阿尼還在官方網站公告表示，認為「山本寬還沒有達到勝任監督這一職位的領域」，山本寬和京阿尼的過節便是在此時埋下種子。

離開京阿尼的山本寬依舊性格不改，即便是後來自行創業後，仍舊因為諸多「失言」風波頻頻惹出麻煩，多次在推特上狂言引發風波，如今山本寬在如此敏感的時間點依然不改狂言性格，引發許多網友炮轟，在山本寬嗆完新海誠後，後面的推特下面幾乎都被網友狂洗回覆「你可以閉嘴嗎」。

新海誠「為京阿尼祈福」遭山本寬嗆閉嘴　網友狂洗版：你才閉嘴（圖／取自ニコニコプロマガ）

▲ 網友狂嗆山本寬。（圖／翻攝自 Twitter／twilight_ito）

關鍵字：京阿尼山本寬新海誠

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