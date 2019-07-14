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我還有點餓！「ROG電競派對x女神趣味賽」完美落幕 網友笑翻：也想吃麵了

▲ROG 電競聯盟挑戰賽

▲由營多麵與東森電競雲一同舉辦的「電競派對x女神趣味賽」為本次賽事劃下句點！

網搜小組／綜合報導

首屆「ROG 電競聯盟挑戰賽」總冠軍賽在昨（7/13）日於Rs休閒概念館（信義店）以及三創華碩ROG展示店兩地開打，除了精彩的PUBG賽事，現場也準備了上千份「營多珍饌極品炒麵」供現場朋友試吃，並且最後在營多麵與東森電競雲一同舉辦的「電競派對x女神趣味賽」劃下完美句點，電競女神團小雲寶寶(隊長)、貝莉莓(隊長)、蝴蝶兒、Lulu、歐安、祈兒Inori、玥玥兒跟「騎士團」的表現讓現場笑料百出。

▲ROG 電競聯盟挑戰賽

▲▼不論是三創或是RS現場，都有滿滿的營多麵可以享用！

▲ROG 電競聯盟挑戰賽

本次趣味賽是採用限時10分鐘的戰爭模式，並且只能用拳頭進行廝殺，只要有隊員被擊殺，就必須雙手放開鍵盤滑鼠，享受一碗「營多經典印尼炒麵杯麵」，才能夠繼續行動，而要是女神隊長被擊殺，全隊騎士團都必須一同享用這道美食。

▲ROG 電競聯盟挑戰賽

▲兩隊女神隊長貝莉莓&小雲寶寶

兩隊的騎士們都是由現場觀眾以及選手中選出，本以為會是一場勢均力敵的對決，沒想到賽事開始沒多久小雲寶寶隊的隊員就接連陣亡，甚至有人一口氣吃了三碗杯麵，而貝莉莓隊則「護主」心切，到了比賽中後期貝莉莓才陣亡一次，小雲寶寶則是躲了起來後來才被發現。雖然被擊殺不過當時杯麵幾乎已經全部被吃完，結果兩個隊長反而都沒吃到，也讓線上直播觀眾笑說「這些選手都是來吃麵的吧XD」、「看他們吃感覺很好吃，想去買一碗了。

▲ROG 電競聯盟挑戰賽

▲▼除了能與女神同樂，滿滿的營多麵可以享用也是這次趣味賽的重點

▲ROG 電競聯盟挑戰賽

賽後隊長貝莉莓表示：「原本以為是拼實力的比賽，這也是自己第一次參與這麼有趣的比賽，過去來網咖都是打比較認真的比賽。結果一落地發現連平底鍋都沒有，變成了搞笑的拳頭大戰，自己其實是有點想吃麵的，沒想到死了還是沒吃到。」小雲寶寶則表示：「比賽相當有趣，但我不知道為什麼我的隊友都一直在吃麵！我的隊友一開場就跟我說我有兩碗麵要吃，結果後來還變成三碗，可能他們都餓了，但大家最後還是叫我不要再死了。」

▲ROG 電競聯盟挑戰賽

▲▼賽事根本超級歡樂，連我都想下去打了XD

▲ROG 電競聯盟挑戰賽

營多麵為全球NO1.快煮麵，全球銷售達170億包，被「泡麵之神」美國部落客里納許（Hans Lienesch）譽為「超越五星級的美味」。目前台灣各大通路均有販售暢銷款「印尼炒麵」以及為台灣市場特製的「營多珍饌系列」，而暑假更在7-11獨家上市「營多經典印尼炒麵杯麵」，喜歡吃泡麵的朋友可不要錯過了！

▼這篇新聞看完我也要去買一杯吃吃了XD

▲ROG 電競聯盟挑戰賽

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