SGS周末現人潮　三舞台結合電競、藝人演唱嗨翻爭艷館

記者樓菀玲／台北報導

2019夏日電玩展Summer Game Show(SGS)第二日於豔陽下熱烈展開，適逢周末首日展館門口陸續出現排隊人潮，有不少玩家選擇徹夜排隊搶當試玩頭香，也有為了暑假作業任務的親子族群一大早便前往夏日桌遊樂園等待試玩，讓參觀者與獨立遊戲開發團隊、桌遊設計師透過面對面的交流機會，體會每一項作品的背後的開發意涵。

原創經典區「Indie Space獨立遊戲空間」共計46款產品，玩家平均需花費半小時的等待試玩時間，詢問度最高的團隊有將本地神祇媽祖、觀音、七爺八爺等角色Q版化，由天界觀光局帶來的2D斬擊彈幕電腦遊戲《魔法道士柳汀》。

驚蟄遊戲工作室《驚蟄》以24節氣為主軸，搭配主角的故事歷程喚醒玩家對於「家園」、「歷史」的意識；琦君來了《光圈》背景烘托出高壓、高分教育與追求興趣的一線之隔，宣傳片妥善運用景深與進光亮的調整技巧營造出壓迫感，凡體驗完五款遊戲即可獲得抽獎機會，獎品包含限量玩偶、徽章與神祕小禮包。

夏日桌遊樂園首設的「親子童玩區」兩天共湧入250位玩家，其中搭配的8款作品詢問度破表且即將銷售一空，除了主辦單位針對該族群設計的內容外，還有適合三五好友揪團體驗的Gokids玩樂小子結合APP支援4-10人的《狼人真言》；瘋狂島則有《巫15師》人氣角色「鬼薑薑」與「蕃薯妹妹」突擊現場，同時玩家可憑《芋頭天堂》的幫助者證明找設計師簽名並換取特典。

TILT Games《奇異人生(Life Is Strange)》於SGS期間首度提供中文版試玩吸引大批粉絲蜂擁而至，完成攤位指定的三階段任務就有機會獲得海報、胸章、紙人偶、連帽T恤等多種組合。由經濟部工業局指導的跨界娛樂內容主題館人潮自上午持續湧進搶拿限定好禮，包含傳奇網路《風之國度》、樂磚Joy Brick《轉校生》、競鋒國際《酉閃町》等攤位最為熱門。

懷舊復古遊戲展區憑藉著超稀有主機與經典IP自昨日開展就可以看見家長為小孩親自示範破關密技，並從旁協助指導操控技巧，著實展現跨世代的遊戲文化傳承。Richart數位銀行推出的「Richart電秀一夏」搶攻年輕遊戲族群，於攤位完成任務後即可扭蛋乙次，有機會拿到保溫瓶、多層資料夾、手機立架等超實用生活小物。

原創同樂舞台舉辦的《魔法氣泡eSports》、《鍛鑰者KeyForge》、《決戰進化島》等活動由人氣實況主可凡與擅長RPG、FPS遊戲又有著驚人歌喉璘璘(貓毛)將氣氛炒到最高點，社群賽事舞台舉行的MCL系列賽事上午10:30由台灣最紅的韓國實況主企鵝妹、羅傑以《爐石戰記》拉開序幕，而接續兩場賽事的素人參賽者也展現了不輸職業選手的華麗戰鬥技巧。

流行娛樂舞台ACG宅舞女團Cutie♡Mutie用熱舞開啟序幕，期間也以猜拳方式選出優勝玩家大玩比手畫腳，也前往電話亭KTV加碼獻唱；下午場的藝人嘎嘎、DJ宗華以全新團體Double Check賣力演唱四首歌曲，並用街頭好聲音形式邀請幸運粉絲一同上台合唱告白氣球，活動結束也至場內拍照與粉絲互動。ACG音樂改編、翻唱經驗豐富的蝶樂團Farfalle展現驚人穿透力的歌聲，為今日舞台活動畫下完美句點。