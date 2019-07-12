專訪／世界冠軍雙胞胎Cowman和Eddie談ROG電競聯盟挑戰賽

電競中心／綜合報導

由華碩 ROG 玩家共和國與東森電競雲合辦、intel 贊助舉辦之首屆「ROG 電競聯盟挑戰賽」，預賽歷經多周的賽事，產生了來自全台 32 位高手，將於 7 月 13 日在台北進行最後決賽。

《ETtoday新聞雲》特別邀請到了過去曾在 ahq 拿下世界冠軍的雙胞胎兄弟 Cowman 和 Eddie兄弟倆聊聊本次的賽事看法，以及玩家想轉戰職業選手該注意的事項。

過去 Cowman 和 Eddie 一直都在 ahq 戰隊擔任選手，而 ahq 戰隊旗下的《AVA》項目也在他們的帶領之下，多次橫掃世界各大賽事，後來隨著戰隊策略轉換，ahq 在 2016 年 8 月時，宣布將《AVA》項目轉變成《鬥陣特攻》，雙胞胎兄弟倆便跟上戰隊腳步一起轉換跑道。

雙胞胎哥哥方得銘 Cowman，今年 26 歲，過去也是先接觸《AVA》，曾經參加過《AVA》職業隊，後來轉戰《鬥陣特攻》，還因此打了兩季的職業聯賽，Cowman 回憶以前高中是讀建教班，在下課時間都會打《AVA》，後來打一打覺得實力還不錯，就開始有人推薦去比賽，慢慢從網咖賽開始一路磨到現在。

雙胞胎弟弟方得軒 Eddie 的遊戲生涯和哥哥幾乎一致，一樣也是從《AVA》轉戰《鬥陣特攻》，也曾經打過《AVA》的 AEL、AIC 賽事，《鬥陣特攻》則是參加過台灣聯賽，也曾經代表台灣到國外參加比賽，真正成為選手的資歷大約為 5 年左右，現在接觸 FPS 遊戲的時間已經將近 9 年。

同是雙胞胎兄弟又一起成為職業選手，而且還打得有聲有色，Cowman 和 Eddie 的人生經驗可說是特別，Eddie 說，自己從小對這類遊戲比較有興趣，家人雖然在一開始不知道我們在幹嘛，只覺得好像是一份工作，到後來開始漸漸的轉為支持，就連我們比賽也會一起看，也很願意搞懂遊戲的比賽規則。

Cowman 表示，以前的環境要參加職業隊很難，不但隊伍數量少、就連資源也不多，現在基本上射擊遊戲只剩下《PUBG》，以前選手的心態可能是要打就是打到最好，現在《PUBG》因為隊伍人數更多，並非每一個人的心態都很積極，相較以前的風氣比較起來的確是不太一樣。

談及此次《PUBG》ROG 電競聯盟挑戰賽的選手表現，Eddie 認為能夠在比賽打到一、二名都有實力，相較於在家裡打線上賽，線下網咖賽更強調選手本身的現場適應能力。

話鋒一轉，Eddie 也坦言他們很有機會可以再更上去，本次ROG電競聯盟挑戰賽的16間合作網咖，均使用中高階以上的電競配備，但由於每間的設備規格略有不同，很難在預賽這個階段去評斷誰強誰弱，接下來大家會在決賽碰在一起，在使用一樣的配備來進行比賽的前提之下，到時候的比賽將會更有可看性，也期待各位選手的表現。

Eddie 認為玩家假若想要成為電競選手，首先必須要有熱情，否則很容易因為長期的練習和比賽而消耗掉原始的初衷，再加上一旦變成選手的話，「打電動」這件事情就會變成一份工作，如果沒有維持熱誠的話，長時間下來就不會這麼積極。

Cowman 說現在台灣比較少射擊的戰隊，主因還是要歸咎環境不夠好，雖然現在有很多業餘隊，但很多都是大家想辦法湊一湊，一起努力打到職業比賽，可是卻沒有相對應的職業薪水和練習時間、環境。

Cowman 也補充表示，成為職業選手後，所需要面臨的壓力比較大，就算當下不是在練習時間，腦海中想的都還會遊戲，再加上抗壓性也得夠好才能撐下去。此外，Cowman 認為找好隊友也很重要，隊伍只要有一個擺爛，其他都會擺爛，找好隊友一起拚冠軍，大家目標性一致會比較能夠幫助自己成長。

此次 ROG玩家共和國攜手intel與東森電競雲合力打造「電競產業鏈」，舉辦遍及台灣北中南的「ROG 電競聯盟挑戰賽：PUBG 直播派對」，本週六將在RS休閒概念館-信義店、ROG三創體驗店舉行最終決賽，採用華碩電競品牌ROG玩家共和國的強大電腦硬體，讓選手在賽事進行時更得心應手。此外也希望讓更多玩家感受 ROG 玩家共和國深耕電競與校園的軟硬體優勢，更讓許多有志成為職業選手的玩家和業餘選手，有機會再更大的舞台發光發熱。