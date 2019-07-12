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號召救世主！《Hundred Soul百魂戰記》夏日電玩展現場搶先試玩

號召救世主！《Hundred Soul百魂戰記》夏日電玩展現場搶先試玩（圖／業者提供）

記者樓菀玲／台北報導

由韓國遊戲公司Hound13自行研發的3D ARPG手機遊戲《Hundred Soul百魂戰記》將於今（12）日前往在台北花博爭艷館登場的「2019夏日電玩展」，在7月12日（五）至7月14日（日）展覽期間搶先開放即將於台港澳推出的中文化版本現場試玩，還準備了限量遊戲虛寶及清涼飲品等眾多專屬好康，廣邀玩家到場同樂。

此外官方也表示，事前登錄活動現正火熱進行中，只要完成預約的玩家，即可獲得限量加碼獎勵MyCard 150點（原為100點），活動時間也將於7月15日截止。

《Hundred Soul百魂戰記》由知名遊戲《龍之谷》製作人朴正植先生領銜開發，運用過去豐富的研發經驗，將動作遊戲流暢的打擊感在手遊中完美呈現，而《Hundred Soul百魂戰記》更以「100種相對性動作理論」為核心理念，玩家可自行打造高達100多種武器裝備，同時搭配具有不同特色技能的副官，掌握關鍵時刻發動Combo攻擊，即可對敵人造成致命傷害。

《Hundred Soul百魂戰記》於夏日電玩展活動期間，首度開放玩家搶先試玩台港澳上市版本內容，從試玩過程中，能夠更加深入了解遊戲劇情故事與世界觀，並可嘗試以摔技、浮空、暈眩、猛擊等技巧，擊敗各種強大BOSS，親自感受媲美家用主機的流暢打擊感。此外，官方也特別準備1,500份限量遊戲虛寶於現場送出，每份序號可兌換總計高達6,000顆綠寶石（價值新台幣約1,800元）。

號召救世主！《Hundred Soul百魂戰記》夏日電玩展現場搶先試玩（圖／業者提供）

《Hundred Soul百魂戰記》夏日電玩展試玩活動

活動日期：7/12（五）－7/14（日）
開放時間：10:00－18:00
活動地點：花博爭艷館．S028攤位（台北市中山區玉門街1號）

關鍵字：手機遊戲百魂戰記

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