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宛如圖書館！日本神人亮出收藏30年漫畫週刊驚呆網友

▲ペキンさん在推特亮出自己收藏30年的漫畫週刊。

記者周之鼎／台北報導

日本一位七龍珠迷ペキンさん近日在推特上放出自己收藏了30年的週刊少年Jump，讓不少日本網友相當驚訝而且讚嘆。

《週刊少年Jump》由日本集英社發行，於1968年創刊的日本漫畫週刊（最早為雙週刊）。也是日本發行量最高的連載漫畫雜誌，在《週刊少年Jump》誕生無數代表日本少年漫畫的名著，從最早年的《無敵鐵金剛》，到《烏龍派出所》、《七龍珠》、《灌籃高手》、《幽遊白書》、《遊戲王》、《航海王》、《死神》、《死亡筆記本》、《火影忍者》、《銀魂》，許多代表著「友情」、「努力」和「勝利」的熱血漫畫都是連載於《週刊少年Jump》。

雖然這次網友曬出的收藏並非自創刊以來的完整全套，但30年來不間斷也十足驚人。另外也有網友幫他精算，以一本重約700克來計算，30年的份量大約達到一噸重，共約68萬頁。而以週刊少年Jump30年來的均價240元日幣來算，這些週刊至少花了日幣36萬元（約新台幣10萬元）來購買，而現在的價值自然肯定不止如此。日本網友表示「這可以收門票了」、「這可是重要的文化財產」、「根本是博物館」。也有其他網友曬出自己的收藏，不過數量上還是略遜於原推主。而這位推主可以說是資深的七龍珠迷，除了收藏30年的漫畫外，家裡還有不少相當有歷史的七龍珠產品，從整台的街機、轉卡機、到各世代的遊戲都有收藏。

關鍵字：日本jump收藏七龍珠漫畫

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