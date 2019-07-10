《萊莎的鍊金工房》公開繁中版特典 繪圖＆Cosplay募集企劃開跑

記者周之鼎／台北報導

臺灣光榮特庫摩宣布，預定於2019年9月26日發售的PlayStation 4 / Nintendo Switch《萊莎的鍊金工房 ～常闇女王與秘密藏身處～》繁體中文版(Steam版預定於10月29日發售)，今（7/10）日公開早期特典萊莎服裝「夏日冒險！」及實體版封入特典「Extra Sound Collection」。

▲早期特典萊莎服裝「夏日冒險！」。

《萊莎的鍊金工房 ～常闇女王與秘密藏身處～》是以一位再普通不過的少女‧萊莎作為主角的「鍊金工房」系列最新作。在無趣的村莊生活中，萊莎與兒時玩伴們每天都在尋找有趣的事物，某日偶然接觸鍊金術，而被該力量深深吸引。藉著學習鍊金術得以前往各處的萊莎一行人，最終展開了與迄今為止打鬧嬉戲截然不同的「僅限今夏的冒險」。

日本光榮特庫摩也於昨（7/9）日晚間進行首次《萊莎的鍊金工房》線上直播，演示了不少實機畫面與特典服裝的實機樣貌，可以看出做為練金工坊新系列的起點，《萊莎的鍊金工房》在畫面上有著長足的的進步，此外戰鬥也從舊有的回合制變更為即時回合制（ATB）模式，而本次以「大腿絕對領域」大受玩家歡迎的主角萊莎除了畫面更精細外，也增加了跑步時會「乳搖」的設計。

臺灣光榮特庫摩同時公開，將搶先於遊戲發售前舉行「萊莎的鍊金畫房」活動，自今日2019年7月10日(三)起開放玩家投稿。本次活動將以《萊莎的鍊金工房》中登場的角色為主題，募集廣大玩家的繪圖以及Cosplay作品。活動將分為第一階段與第二階段兩次進行，不限玩家所在地區，只要投稿作品即可參加。

募集而來的投稿作品將由遊戲開發團隊與官方插畫家Toridamono進行評選，入選的優秀作品將可獲得由插畫家Toridamono簽名的限定簽名板等豐富獎品。此外，第一階段的得獎作品還將刊登於作品官網，並預定於2019東京電玩展上進行展出。

「萊莎的鍊金畫房」第一階段的募集主題為「我筆下的萊莎／我的萊莎寫真」，9月份將預計舉行第二階段的活動。