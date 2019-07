SGS夏日電玩展本週末開展 打造暑期最大社群同樂會

記者周之鼎/台北報導

由臺北市政府指導、台北市電腦公會主辦的2019夏日電玩展Summer Game Show (SGS),即將於本周7月12至14日在圓山花博爭艷館進入開展最後倒數,以「用力玩夏聚!Let’s have SUM fun!」號召全台玩家共襄盛舉。今(7/9)日宣布有75家參展廠商、420個攤位規模打造原創經典、社群賽事、流行娛樂三大展區與舞台,以及展覽最後一日限定開催的夏日ACG玩創市集,接連三天將帶給玩家最熱鬧的暑期饗宴。

以台灣開發能量為焦點的原創經典區,包含台北遊戲開發者論壇(TGDF)與主辦單位攜手推出的Indie Space獨立遊戲空間,計有來自台灣、美國、英國的46家開發團隊,其中包含許多受到海外媒體與玩家高度關注的獲獎作品,如今年成功進軍韓國市場的哇哇科技《條碼大作戰》;由數位卡夫特與台灣瀅旭資訊共同合作發行《屍者生存》;美國CPU Dreams推出的科幻遊戲《Hunternet Starfighter》;英國So Romantic打造cyberpunk主題日系RPG遊戲《Jack Move》等。Indie Space推出集點抽獎闖關活動,現場集滿5張貼紙即可參加抽獎;完成任務後將有機會進行大獎挑戰,將於日後TGDF臉書直播活動中抽出。

夏日桌遊樂園 集合國內15家桌遊業者與桌遊原創設計師,聯合展出超過40款遊戲,像是有超過15家知名書籍出版社聯合推薦的大玩創意《選書師》;SGS展期全台首度開賣結合「行動環」新玩法的桌遊愛樂事《神殿試煉》;與國內動畫設計團隊Deathigner死神訓練班合作的玩聚設計《蒐靈祭》;2019台灣桌遊測試年會榮獲「金桌布獎」的首款卜卦型品桌遊列國《太極》。

今年首度規畫兩大主題活動,「親子童玩區」將針對尖端桌遊《動物消消樂》、Gokids玩樂小子《龍之吐息》、新天鵝堡《奇雞連連》等八款親子向遊戲提供12歲以下孩童及其父母同樂體驗,並配有專業志工於現場教學說明。「桌遊賽事區」將有全球知名桌遊網站BGG名列前五的派對遊戲《阿瓦隆》挑戰賽,以及德國埃森展年度最佳遊戲《卡卡頌》世界大賽「台灣代表選拔賽」,優勝者將有機會前往德國參加總決賽。凡於夏日電玩展購買桌遊,消費滿600元即可參加抽獎,有機會獲得價值破千的限量精選桌遊、SGS限定好禮,每人每冊限兌換乙次。

除了獨立遊戲與桌遊的原創作品呈現,原創經典區還有各種好玩的體驗,例如思維工坊帶來旗下今年初甫上市的半即時RPG行動遊戲《最終星痕》,以及日本知名遊戲大廠發行並由TILT Games帶來歐美人氣作品《奇異人生Life Is Strange》;以纍纍為主題的跨界娛樂內容主題館集結超過20家臺灣遊戲與動畫業者共同展出;而國內設計師品牌阿克騰創意設計也將展出人氣商品Myaowl、米犬日常、米粒大叔;台灣角色品牌授權協會帶來的九藏喵窩、雲犬哈比比、柯基犬椪椪有 LINE貼圖、填充玩偶、吊飾等多款獨一無二的周邊。

今年主辦單位首度與Retro.HK / Hong Kong Game Association合作推出懷舊復古遊戲展,期許透過不同世代的遊戲內容達到寓教於樂的意義,有8款復古遊戲主機、17款經典遊戲IP,包含Sega Dreamcast、Sega Saturn、Mega Drive1、Mega Drive2、紅白機Famicom、超級任天堂、雅達利2600 Jr,讓玩家體驗《死亡之屋2》、《VR戰警》、《音速小子 2》、《魔鬼剋星》、《俄羅斯方塊》、《快打旋風II》、《爆破彗星》等充滿兒時回憶作品。

延續去年最受玩家歡迎的「原創同樂舞台」,今年總共規畫18場精彩活動,邀請四位超人氣實況主月希、薄荷貓、可凡、萊斯到場互動,比賽項目有獨立遊戲的《人生畫廊》、《決戰進化島》、《永劫迴廊》、《眾神之鬪》、《給地偷地》等;桌上遊戲則包含適合親子一同參與的巨大桌遊《快手疊杯》、《奇雞連連》、《洞洞打寶》,還有燒腦策略卡牌遊戲《鍛鑰者KeyForge》。本次也特別規劃台灣萬代南夢宮娛樂《王牌釣手 Nintendo Switch 版》及SEGA Games《魔法氣泡eSports》趣味挑戰賽,開放參觀者報名一同爭奪2019夏日電玩展最強玩家。

社群賽事展區主打時下最熱門跨平台遊戲IP與電競周邊,龍成網路現場主推《少女前線》,首次打造主題餐點快閃店與周邊盲盒採購活動,同時也展出兩款新作《不休的烏拉拉》、《明日方舟》,完成指定任務送限量遊戲好禮;遊戲發行商傑仕登將展出《魔物獵人 世界:Iceborne》、《LoveR》、《夢幻模擬戰I&II》、《碧藍航線Crosswave PS4》、《酉閃町》、《絕體絕命都市4 Plus:夏日回憶》等多款PlayStation 4以及Nintendo Switch 作品,除了提供台灣玩家搶先體驗機會外,也將首度展示部分遊戲繁體中文化內容。

SEGA Games將在SGS期間首次開放《2020東京奧運 The Official Video Game》遊戲試玩,也帶來了《PixARK方塊方舟》、《DOGFIGHTER-WW2-》兩款作品,還以《符文工廠4豪華版》重現奇幻冒險打卡場景。在遊戲硬體產業擁有超過22年經驗的BROOK帶來以紅色法拉利賽車為雛型發想的遊戲方向盤轉接器「Ras1ution」,專為射擊遊戲設計的「SNIPER」,以相容Xbox主機手把為目標的「X One Adapter」以及PS4手把上的新型轉接器「MARINE」等產品。

除了遊戲實機試玩外,動漫玩具模型也為本區一大亮點,包含CJ Anime《英雄傳說閃之軌跡》、《東分Project》,以及RM米粒馬工坊帶入日本傳統娛樂,並開放日系正版代理公仔作為抽獎,同時提供訂製COSPLAY服裝與SD/BJD娃偶服裝製作等多元服務。

「社群賽事舞台」由主辦單位與智冠旗下一帆數位攜手打造「SGS電競星光大道」,現場精彩賽事預計會有「《第五人格》x MCL城市狂歡派對盃」冠軍隊MARS將迎來踢館玩家;來自「《鬥陣特攻》死鬥之王-英雄交鋒賽」脫穎而出的四強隊伍,將與2019世界盃中華代表隊上演趣味賽,還有人氣遊戲《爐石戰記》與暑假即將上市的ARPG行動遊戲《百魂戰記》等多款熱門IP。7月14日將有以《侍魂 曉》為比賽項目的「Brook Fighter EVO預選賽」、SNK官方賽事「NEO GEO WORLD TOUR S2」《拳皇XIV》、《拳皇98》全球決賽;紅牛官方賽事「Red Bull Kumite」《快打旋風V Arcade Edition》,4場國際賽有來自30國選手來台對戰。

強調體驗互動、科技時尚的流行娛樂區,有台灣萬代南夢宮娛樂將以2米高復古像素風PAC-MAN立像作為打卡拍照熱點,展出《Disney Tsum Tsum 嘉年華》、《王牌釣手Nintendo Switch版》、《哆啦A夢牧場物語》、《太鼓之達人Nintendo Switch版!》、《塊魂Encore》等多款未上市新作,同時每日邀請知名實況主阿樂、妮妮、貝莉莓、小六帶來多場Switch同樂會。電腦大廠Acer宏碁於開展首日邀請百萬A咖網紅HowFun揭開2019 Acer day活動序幕,擔任一日店長推薦Acer新品,現場推出近10款搭載最新第9代Intel Core處理器Nitro及Predator系列電競筆電。

以數位金融服務結合互動體驗搶攻年輕遊戲族群市場的Richart數位銀行,現場將帶來有趣好玩的體驗與玩家同樂。由經濟部工業局推動的正確遊戲分級與消費觀念宣導專區「大級大力」以復古風攤位再度進駐,不但可以玩到夜市獨有的打彈珠,凡參與活動者就有機會獲得滿滿好禮。Hound 13《百魂戰記》真實打擊感的動作手遊首度曝光開放玩家現場體驗,玩家可自行打造超過100種武器裝備,組成最理想的攻略組合。

傳遞娛樂文化、跨界多元內容的「流行娛樂舞台」,將規劃12場精彩表演,有龍成網路《少女前線》帶來專業Coser與玩家對戰互動;收集動漫玩具模型、復古遊戲的達人分享破關秘笈與商品入手情報;藝人嘎嘎、DJ宗華聯合帶來的演出;擅長ACG音樂翻唱、編曲、創作的蝶樂團Farfalle;四位女孩魔理花、牛牛、黎以、貓鈴組成,主打「二次元文化」、「ACG」宅舞女團為主的cutie♡mutie粉絲見面會。而展覽最後一日將舉行全球知名的俄羅斯方塊世界大賽CTWC台北站比賽,邀請台灣玩家參與比賽,前八強可獲台北站總決賽的資格,優勝者則有機會前往美國參加總冠軍賽。另外,來自美國的七屆世界冠軍Jonas Neubauer也親臨現場即席示範其頂尖操作技術。

今年夏日電玩展也規劃四大玩家專屬活動,有「yogibo x BYOC/D」區域,提供yogibo懶骨頭沙發、插座和網路,號召全台玩家帶上設備與三五好友組團打遊戲。以全台唯一遊戲交友實體平台為宗旨的「PLAY ONE」,邀請所有人走出虛擬世界,玩家可事先上網報名或於現場背板留下資料,將有機會找到志同道合的隊友,同時可參加PlayStation 4 Pro抽獎活動。針對喜愛收集扭蛋的族群,SGS「扭蛋區」提供50元一扭精美獎品,內容物包括知名遊戲棒球帽、電競品牌Tshirt、SGS限定運動毛巾及徽章等,更有機會獲得彩蛋抱走遊戲主機,同時展區內也進駐「電話亭KTV」讓喜愛唱歌的玩家可一展歌喉。

主辦單位也於7月14日舉行一日限定開催的「夏日ACG玩創市集」,現場將有62組展示攤位推出ACG原創及二手商品,包括動漫公仔、一番賞、盒玩、漫畫小說、遊戲片、同人周邊、絕版遊戲商品、自製徽章與Cosplay服裝道具等。夏日電玩展預購票於ACCUPASS活動通進入最後倒數至7月11日止,凡持預購票入場者將有機會參加「PlayStation 4 Pro碧血狂殺2同捆組」加碼抽。

※2019 Summer Game Show 展覽資訊

活動名稱:2019夏日電玩展Summer Game Show (SGS)

活動時間:2019/07/12(五)-14(日);每日10:00-18:00

活動地點:圓山花博爭艷館

票價:新台幣 100元