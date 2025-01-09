慘...《恰如細語般的戀歌》藍光停售　舞台劇公司倒閉影響計畫

記者楊智仁／綜合報導

《恰如細語般的戀歌》（日語：ささやくように恋を唄う）是竹嶋笑空所創作的日本漫畫，2019 年開始連載銷量超過 100 萬卷，然而 2024 年改編為動畫後過程相當坎坷，不僅出現換導演、經費不足、延期，如今官方也宣布終止發售 Blu-ray 藍光第 1 到 4 卷消息。

▼《恰如細語般的戀歌》。（圖／翻攝自@sasakoi_anime推特）

《恰如細語般的戀歌》故事描述，高中新生「陽鞠」在歡迎會見到了表演樂團的主唱「朝凪依」，並且對其一見鍾情，當陽鞠表明自己的心意後，依對直率地陽鞠同樣萌生情愫，從一見鍾情開始的百合戀愛故事就此上演。《恰如細語般的戀歌》動畫開播前，精美主視覺受到粉絲期待，然而動畫自 2024 年 4 月開播經費明顯不足，畫面呈現不如預期，6 月播完第 10 集後無限期延播，最後兩集直到 12 月才終於公開。

日前《恰如細語般的戀歌》官方宣布，原定於 2025 年 1 月起陸續發售的藍光 Blu-ray 因為公司內部原因取消，各通路將依序展開退款作業，不僅如此，該作品舞台劇版本曾於 2024 年 7 月至 8 月期間上演，但因製作公司 Trifle Entertainment 同年 11 月倒閉，舞台劇的 Blu-ray 和 DVD 製作計畫同樣取消。