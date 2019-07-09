騎士團站出來！　ROG電競派對x營多麵女神趣味賽陣容大公開

網搜小組／綜合報導

首屆「ROG 電競聯盟挑戰賽」將在 7月13日將在台北舉行PUBG直播派對，現場除了來自全台32位高手的精采決賽，由營多麵與東森電競雲一同舉辦的「電競派對x女神趣味賽」也是觀戰重點之一。

「電競派對x女神趣味賽」將於正規總決賽後在Rs休閒概念館（信義店）進行，現場將會由知名網紅魯魯Lulu擔任主持，兩位女神隊長小雲寶寶以及貝莉莓將與蝴蝶兒、歐安、祈兒Inori以及玥玥兒攜手，與觀眾一同進行一場10分鐘只用平底鍋的女神騎士大對決。

女神趣味賽中，騎士們要想辦法生存下去並且擊殺對方，遭到擊殺者須好好「休息」，雙手放開鍵盤滑鼠，並且吃完一碗美味的營多麵才能行動。兩位女神隊長更是重點保護的目標，只要她們遭到擊殺就代表騎士團不給力，全部人都必須各吃一碗女神愛的營多麵，才能夠有精神繼續保護女神。而賽事途中，兩隊都會有一位「小惡魔」，他們會將女神隊長的位置盡力曝光，並且用道具來進行干擾兩隊的比賽，務必要非常注意！

當天只要擔任「電競派對x女神趣味賽」的參賽者，都能夠獲得精美小禮物一份，在賽事中擊殺數最高者將可以獲得女神簽名週邊贈品，結束後還有機會再抽多項女神簽名週邊贈品！

女神陣容：

女神隊隊長-小雲寶寶

女神隊隊長-貝莉莓

小惡魔-蝴蝶兒

小惡魔-魯魯Lulu

女神隊隊員-歐安

女神隊隊員-祈兒Inori

RS現場主持人-玥玥兒

三創現場主持人-小孟 Momo

※賽事資訊

時間：7/13 15:00~18:00，13:00即可入場

直播頻道：http://bit.ly/2NFbH1i

總決賽：Rs休閒概念館-信義

直播場地：三創華碩ROG展示店

主播賽評：Krapy、KH

來賓：小雲寶寶(隊長)、貝莉莓(隊長)、蝴蝶兒、Lulu、歐安、祈兒Inori、玥玥兒、小孟 Momo

※現場抽獎獎項

Dual 滑鼠墊*6

ROG X ahq後背包*2

2周年紀念 - 空投箱 i-pass*3

早鳥鑰匙*18

武器造型鑰匙*18

2周年紀念 - 空投箱 i-pass*2

全正妹簽名桌上小卡*3

2周年紀念 T – shirt*4 (黑白各半)



備註：

1.電競派對x女神趣味賽於正規總決賽後進行，預計15:00~18:00，13:00開放粉絲現場報名。

2.參加趣味賽之粉絲需支付開台費至18：00，座位有限，額滿便不再收人參加。