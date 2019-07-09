《寶可夢 劍 / 盾》公開連外型改變的「超極巨化」與雙版本差異

記者周之鼎／台北報導

The Pokémon Company昨（7/8）日公開即將於11月15日發售的Nintendo Switch 新作《寶可夢 劍 / 盾》的最新情報，包含數隻新寶可夢，以及不只是體型大小，連外型都會改變的「超極巨化」和「劍 / 盾」雙版本的差異。

在《寶可夢 劍 / 盾》所處的 伽勒爾地區中，所有寶可夢都能夠極巨化。但還有一種叫做「超極巨化」的現象，即使是種類相同的寶可夢，「超極巨化」也只會發生在特定的寶可夢的身上。「超極巨化」後的寶可夢不只會變大，外型還會變得更有個性。此外，除了部分能力會像極巨化時一樣能得到提升之外，超極巨化寶可夢還能使出專屬的「超極巨招式」，這是一般極巨化寶可夢所沒有的。

舉例來說普通的暴噬龜和鋼鎧鴉都能進行極巨化，但只有特別的暴噬龜和鋼鎧鴉能進行超極巨化。玩家可以透過極巨團體戰來讓這些能進行「超極巨化」的寶可夢成為自己的夥伴，但由於牠們十分稀有，所以似乎不容易遇到。

※全新的寶可夢

本次公開可進行「超極巨化」的寶可夢包含了暴噬龜、鋼鎧鴉和霜奶仙，以及還有在伽勒爾地區生活的寶可夢包含來電汪、小炭仔、鋁鋼龍。

※挑戰道館

盛行寶可夢對戰的伽勒爾地區會舉行由寶可夢聯盟所主辦的淘汰賽，選出冠軍。主角為了獲得淘汰賽的參賽資格，將會一邊和勁敵們互相切磋，一邊挑戰伽勒爾地區的道館館主。道館挑戰需要訓練家走遍8個道館收集道館徽章，是伽勒爾地區的寶可夢對戰盛事。能夠參加道館挑戰的，就只有從道館館主等特定人物手上拿到推薦函的寶可夢訓練家。主角和赫普在獲得冠軍丹帝的推薦函後，將前往各地的道館進行挑戰，而現任冠軍丹帝是伽勒爾地區最強的訓練家。

※雙版本差異

在《寶可夢 劍／盾》中，部分城鎮的道館將會隨著軟體版本而有所不同。例如玩家在《寶可夢 劍》可以挑戰善用格鬥系寶可夢的彩豆，在《寶可夢 盾》則可以挑戰擅長使用幽靈系寶可夢的歐尼奧。此外，另一項差異就是部分登場的寶可夢會隨著遊戲軟體的版本不同而改變。舉例來說，單首龍和心鱗寶只會出現在《寶可夢 劍》 ，幼基拉斯和黏黏寶則只會出現在《寶可夢 盾》。

官方也表示，《寶可夢 劍／盾》雙包裝將附送 2 組能領取特別道具「極巨結晶」的序號作為購買特典。使用這些「極巨結晶」，玩家將能夠挑戰特別的極巨團體戰，與遊戲初期不會登場的幼基拉斯和心鱗寶對戰。此外， 只要在 2020 年 1 月 15 日之前於 Nintendo eShop 下載本遊戲的下載版，就能獲贈可以領取 12 個「先機球」的序號。在戰鬥開始後立刻使用「先機球」，就能更容易捉到寶可夢。