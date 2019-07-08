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AMD全新頂級顯卡RX 5700、CPU Ryzen 3000全球上市

▲火拼Intel價格不到一半！AMD公開12核處理器Ryzen 9 3900X。（圖／記者周之鼎攝）

記者周之鼎／台北報導

AMD宣布基於全新AMD Radeon RX 5700系列顯示卡、AMD第3代Ryzen桌上型處理器，以及內建Radeon顯示核心的AMD Ryzen 3000系列處理器（APU）的頂級PC遊戲平台全球同步上市，這些產品將遊戲效能、沉浸式體驗以及視覺逼真度推升至更高巔峰。

AMD Radeon RX 5700系列顯示卡重新定義了1440p遊戲的可能性。新款顯示卡基於突破性的全新AMD RDNA遊戲架構以及7奈米製程技術，帶來卓越的視覺逼真度、閃電般快速的效能以及各項先進功能，為最新3A級遊戲大作以及電競遊戲提供強大動力。即日起，AMD Radeon RX 5700 XT以及RX 5700顯示卡將於AMD官網以及各大電子零售商與實體零售商銷售，建議市場售價分別為399美元與349美元，另外AMD 50週年紀念版Radeon RX 5700 XT顯示卡則以449美元的建議市場售價在AMD官網開始銷售。

AMD第3代Ryzen桌上型處理器是AMD技術領先地位的另一項強力證明，採用高達12核心24執行緒的設計，為消費級桌上型PC市場的首款高效能7奈米製程處理器。承襲高效能「Zen」架構的傳統，「Zen 2」微架構進一步融入眾多強化功能，每時脈周期（IPC）比「Zen」架構顯著提升約15%，以發揮更高的遊戲效能與內容創作速度。第3代Ryzen桌上型處理器包括內建Radeon顯示核心的Ryzen 3000系列處理器，即日起在全球各大電子零售商與實體零售商同步上市，建議市場售價為99美元起。

AMD總裁暨執行長蘇姿丰博士表示，AMD為最新推出的Radeon顯示卡和Ryzen處理器可以在每個價格區間創造具備領先效能的極致PC遊戲平台而感到自豪。AMD致力於推動運算和繪圖市場的創新和競爭，為PC狂熱級玩家、遊戲玩家和創作者提供超凡的體驗和無與倫比的價值。

關鍵字：AMDRyzenGPUCPU

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