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ROG電競聯盟挑戰賽預賽落幕！全台32強集結7/13台北決賽

ROG電競聯盟挑戰賽預賽落幕！全台32強集結7/13台北決賽（圖／ETtoday記者攝）

電競中心／綜合報導

由華碩 ROG 玩家共和國與東森電競雲合辦、intel 贊助舉辦之首屆「ROG 電競聯盟挑戰賽：PUBG 直播派對」，預賽在今（7/7）日正式開戰，於領航者電競人文林森店和堀江生活網潮州店兩地同步開打。

ROG 玩家共和國是華碩於 2006 年誕生的電競品牌，更致力為全世界玩家提供頂尖硬體設備，更秉持著「只為超越」的精神，以玩家體驗為出發點，不斷創造出為玩家量身打造的創新設計和功能，同時也是全球遊戲玩家心目中的冠軍首選。

ROG電競聯盟挑戰賽預賽落幕！全台32強集結7/13台北決賽（圖／ETtoday記者攝）

當今網咖不僅主打明亮舒適路線，就連電腦配備也是十分講究，領航者電競人文林森店和堀江生活網潮州店皆採用 ROG 玩家共和國配備，讓玩家在激烈的槍林彈雨之中，可以放心的和其他玩家來場技術上的對決。

ROG電競聯盟挑戰賽預賽落幕！全台32強集結7/13台北決賽（圖／ETtoday記者攝）

本次比賽以《絕地求生》戰爭模式為主，分別以突擊步槍、衝鋒槍與狙擊槍各打一場，計人頭數來決勝負，本日的賽事在兩間網咖都各產生一個冠軍和亞軍，賽事本分別獲得新台幣 2,000 元與 1000 元獎金，在經過一番激戰過後，最終兩店各別誕生出冠軍玩家。

ROG電競聯盟挑戰賽預賽落幕！全台32強集結7/13台北決賽（圖／ETtoday記者攝）

ROG電競聯盟挑戰賽預賽落幕！全台32強集結7/13台北決賽（圖／ETtoday記者攝）

電競人文林森店的冠軍 AZH_Mingzhe1014表示家裡對於電競這款不但支持，父親還親自戴他來參賽，讓他感覺很好。亞軍 STR_BAOGIN 則表示對於賽事主辦方處理斷線計分方式印象深刻，在現場詢問參賽者的意見覺得被尊重，雖然斷線當下有點情緒，現在非常開心能夠參加台北總決賽。

ROG電競聯盟挑戰賽預賽落幕！全台32強集結7/13台北決賽（圖／ETtoday記者攝）

堀江生活網潮州店的冠軍 HMG-XiangZi 表示目前大學剛畢業，接觸《PUBG》大約快要兩年的時間，有想要朝電競選手的方向努力，很高興能有機會可以前往打比賽。

ROG電競聯盟挑戰賽預賽落幕！全台32強集結7/13台北決賽（圖／ETtoday記者攝）

亞軍 27sPirit 表示目前是大三生，接觸遊戲也差不多一年多，除了這次的 ROG 電競聯盟挑戰賽之外，也有參加其他相關賽事，他說這次線下賽實際打起來感覺對手都很強，很高興能夠在這次比賽拿到亞軍。

ROG電競聯盟挑戰賽預賽落幕！全台32強集結7/13台北決賽（圖／ETtoday記者攝）

ROG 電競聯盟挑戰賽的預賽已於今日正式落幕，最終決賽將在下週六（7/13）於台北開打，現場除了將會舉辦直播派對之外，更邀請了 8 位以上人氣直播主網紅參加此次的決賽盛典。

ROG電競聯盟挑戰賽預賽落幕！全台32強集結7/13台北決賽（圖／ETtoday記者攝）

更邀請了亞洲知名人氣實況主小雲寶寶親臨派對現場「RS休閒概念館信義店」，除了替選手加油，也會號召粉絲一起玩個香香的「吃雞趣味賽」，總決賽後所進行的趣味賽將採現場報名，參賽者除了能近距離與女神同樂外，賽後還有小禮物可領。

ROG電競聯盟挑戰賽預賽落幕！全台32強集結7/13台北決賽（圖／ETtoday記者攝）

ROG電競聯盟挑戰賽預賽落幕！全台32強集結7/13台北決賽（圖／ETtoday記者攝）

＊合作網咖

電競人文林森店：高雄市新興區林森一路 267 號
堀江生活網潮州店：屏東縣潮州鎮光春路 17 號

關鍵字：ROG華碩電競聯盟挑戰賽

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