搶搭電影上映熱潮！《迪士尼 Tsum Tsum》與獅子王推合作活動

電競中心／綜合報導

由唯數娛樂代理、日本迪士尼與日本Colopl協同開發全新《Tsum Tsum》系列作品《Disney Tsum Tsum Land》，今(5) 日宣布推出「獅子王賓果」及「獅子王盃-方程式大賽」兩大主題活動，30萬海量金幣及獅子王限定黃金勳章，並搭配即將上映的最新迪士尼史詩傳奇電影《獅子王》集字活動，只要在遊戲內完成收集指定字卡，即可兌換必中Ｓ級角色的Tsum泡泡，還有機會獲得主題活動新角色。

本次主題活動特別加入《獅子王》經典角色，每個角色都有超強的消除泡泡能力，記得在電影中「辛巴」與他的女友「娜娜」在草地上打滾的溫馨畫面嗎？遊戲中完整呈現了這愛的光芒呢，從草地一路滾到泡泡上，一次將大量的泡泡變成了辛巴泡泡，馬上連擊大量COMBO且又恢復了技能能量條。

另外超可愛的「丁滿」與「彭彭」展現出了《獅子王》精典歌曲「哈庫那馬他他」的可愛片段，噸位龐大的彭彭跳進水中濺起大量水花，歡樂的丁滿在藤蔓鞦韆中歌唱消除泡泡，看著畫面彷彿都想起了「哈庫那馬他他」的音樂節奏，且使用推薦S級Tsum將可獲得分數加成，完成賓果連線關卡後將可以獲得豐富虛寶獎勵。

官方開放主題活動「獅子王盃-方程式大賽」關卡，玩家需派出5隻Tsum齊力完成關卡並達到最高分數，活動特別推薦獅子王主題角色「辛巴」、「彭彭」及「丁滿」以及其他角色將可以獲得特殊效果，讓你更容易成功挑戰關卡，30萬海量金幣以及獅子王盃限定黃金勳章等你來拿。