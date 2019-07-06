40校決戰首屆弘光盃電競大賽　聯手東森電競雲 7/28 High 戰總決賽

電競中心／綜合報導

第一屆「弘光盃全國高中職電競大賽」吸引 40 校、45支隊伍參戰，報名狀況十分踴躍。本屆賽事為英雄聯盟，總獎金 10 萬，預計 7 月 28 日舉辦四強總決賽， 7 月 5 日至 23 日則為線上賽。



▲首屆弘光盃吸引 40 校、45 支隊伍參加，從隊名不難看出同學的創意與活潑。（圖／主辦單位提供）

首屆「弘光盃」整合產官學資源，由台中市政府指導，主辦單位為弘光科技大學，東森電競雲為主要協辦單位，超競學院則為執行單位。本屆賽事希望連結北、中、南高中職端共同培育電競相關人才，整合校園與電競產業資源攜手合作，希望透過賽事帶動周邊電競產業效益，帶動整體環境與氛圍。

台中市為台灣電競產業重點發展城市，台中市長盧秀燕先前接受《ETtoday新聞雲》訪問時指出，台灣電競族群多達 7 百多萬人，每 3 人就有 1 人是電競族群，也是全球觀賞電競遊戲流量排名第 5 的國家。



▲台中市長盧秀燕大力推動電競產業。（圖／資料照，記者鄧木卿攝。）

弘光科大學術副校長易光輝表示，電競與線上遊戲是近年來發展最蓬勃的產業，產業涵蓋動漫、美術設計與行銷企畫等領域。易光輝指出，為培育全方位電競人才，下學期弘光科大將開設跨系的電競、動漫與遊戲設計3個學程課程，並在教學融入電競元素。

▲弘光科大送學生赴日本知名遊戲動漫學校研習，學生自製簡單電玩遊戲。（圖／弘光科技大學提供）

▲弘光科大與日本 Vantan Game Academy 學校合作，108 學年開設電競、動漫、遊戲設計3個學程。（圖／弘光科技大學提供）

東森電競雲擁有龐大線上實力的《ETtoday新聞雲》做為後盾，開始走入實體賽事，包括與華碩 ROG 玩家共和國舉辦首屆「ROG電競聯盟挑戰賽：PUBG直播派對」，這次也加入推動弘光盃，希望可以走入校園推動電競，發揮擁有超過兩千萬粉絲的社群擴散力。

▲東森電競雲積極推動電競賽事，與年輕炙熱的眼神一起專注在電競產業。（圖／資料照，東森電競雲提供。）

台中市運動局指出，電競在 2018 年印尼亞洲運動會列為表演項目，可望在 2022 年杭州亞洲運動會成為正式競賽項目。除了運動領域以外，電競產業範疇包含服務、製造、銷售、電視媒體、網路轉播、資訊出版、職業戰隊、遊戲軟體等多面向產業鏈組合，全球電競產值在2018年更已超過260億元，預期未來將有更大的人才需求。