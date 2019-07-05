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《傳說對決》迎大改版　全新魔紋系統、元老英雄造型回歸

《傳說對決》迎大改版　全新魔紋系統、元老英雄造型回歸（圖／Garena提供） 

記者樓菀玲／台北報導

《Garena傳說對決》於今日迎來史上最大版本更新，在「傳說新紀元」版本中，營運團隊全面升級戰場地圖與美術設計，同時更加入了全新「魔紋」系統，讓挑戰者能夠擁有更豐富的戰前策略選擇，以及更優質的遊戲體驗。

為了迎接戰場的全面升級，《Garena傳說對決》將品牌LOGO做了全新的設計，以「力量」、「團結」、「對抗」做為主題設計符合遊戲核心精神的全新品牌標誌；其中遊戲世界觀主軸「安度拉魔石」代表「力量」、AOV的字樣結合象徵「團結」、傳說戰場的輪廓則表示「對抗」，願能帶給廣大的挑戰者耳目一新的感受。

《傳說對決》迎大改版　全新魔紋系統、元老英雄造型回歸（圖／Garena提供）

為了優化遊玩時的視覺體驗，營運團隊在不增加手機性能消耗的前提下升級了圖像技術，並新增即時動態效果、提升立體感與寫實度。挑戰者們可以親身感受光影與雲影的變幻，以及栩栩如生的水波與草叢，為挑戰者們打造身處傳說戰場的寫實體驗。

在本次改版中，《Garena傳說對決》營運團隊重新設計了簡單清晰的風格與著重功能操作的排版設計，整體設計概念圍繞在傳說對決獨有的世界觀中，並以光明神殿的「安度拉魔石」為主軸簡化裝飾圖，清晰的畫面令人眼睛為之一亮！另外，為了讓元老級的英雄也能有全新風貌，營運團隊也大幅升級部分英雄的美術設計，而舊的設計也會在進行美術調整後，製作成造型送給喜愛這些英雄的玩家們。

全新的魔紋系統為獨立於奧義系統之外的戰前策略系統，玩家可以根據英雄選擇來搭配不同的魔紋組合來增強角色屬性和技能效果，有適合射手與法師的光明聖殿、適合輔助與坦克的暗影森林、適合近戰英雄的魔能深淵，還有適合喜愛出奇制勝的起源聯盟。不同的魔紋可以對英雄帶來不同的效果，使得傳說戰場更加難以預測，歡迎挑戰者們一同體驗更多樣化的戰前策略選擇。

在全新的版本中，為了降低奧義系統的理解門檻，《Garena傳說對決》將統一相同性質不同等級的奧義名稱，不同等級的奧義將改為透過奧義碎片或者金幣來升級。除此之外，在新版奧義上線後，全部挑戰者將會免費獲得「全套1級奧義」，讓新手玩家能夠更快跟上腳步。

關鍵字：手機遊戲Garena傳說對決電競

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