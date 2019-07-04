《英雄聯盟》亞洲對抗賽開戰 台越聯軍首日一勝難求

記者周之鼎／台北報導

《英雄聯盟》2019 亞洲對抗賽（RR）今（7/4 ）日 在首爾獎忠體育館正式開打， 由 LMS / 越南 VCS聯軍、LCK、中國 LPL 來爭奪亞洲最強賽區的頭銜，LMS由春季冠亞軍閃電狼、MAD搭配越南 DBL（前PVB）、EVS對上 LCK的SKT、 GRF、KZ、 DWG，以及LPL的 IG、JD、FPX、TOP。共12隊分為三組，進行四天的賽事。

閃電狼在開幕戰就出戰老牌強隊SKT，閃電狼雖為春季冠軍，但在LMS夏季賽開始後表現並不好，目前戰績為一勝五敗墊底。在今日對上SKT的比賽中，也依舊不見昔日霸氣，整場比賽被SKT從頭壓制到尾，SKT在27分鐘就以僅丟一塔，12:2的懸殊人頭差距獲勝。今日MAD未出賽，而越南的DBL、EVS也毫無懸念的連吞三敗，讓LMS、VCS聯軍今日以全敗做收。

至於在LPL與LCK的交戰上，韓國LCK則展現了再也不讓LPL的氣勢，在面對LPL的兩場賽事中，KZ、GRF在選禁角就獲得優勢與驚奇，兩隊接連擊敗FPX和JD，讓韓國以4戰全勝之姿結束第一天的賽事，LPL則為2勝2敗居次。明（7/5）日將進行第二天的預賽，MAD將出戰KZ、FPX，閃電狼將出戰IG。



