ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《英雄聯盟》亞洲對抗賽開戰 台越聯軍首日一勝難求

記者周之鼎／台北報導

《英雄聯盟》2019 亞洲對抗賽（RR）今（7/4 ）日 在首爾獎忠體育館正式開打， 由 LMS / 越南 VCS聯軍、LCK、中國 LPL 來爭奪亞洲最強賽區的頭銜，LMS由春季冠亞軍閃電狼、MAD搭配越南 DBL（前PVB）、EVS對上 LCK的SKT、 GRF、KZ、 DWG，以及LPL的 IG、JD、FPX、TOP。共12隊分為三組，進行四天的賽事。

閃電狼在開幕戰就出戰老牌強隊SKT，閃電狼雖為春季冠軍，但在LMS夏季賽開始後表現並不好，目前戰績為一勝五敗墊底。在今日對上SKT的比賽中，也依舊不見昔日霸氣，整場比賽被SKT從頭壓制到尾，SKT在27分鐘就以僅丟一塔，12:2的懸殊人頭差距獲勝。今日MAD未出賽，而越南的DBL、EVS也毫無懸念的連吞三敗，讓LMS、VCS聯軍今日以全敗做收。

至於在LPL與LCK的交戰上，韓國LCK則展現了再也不讓LPL的氣勢，在面對LPL的兩場賽事中，KZ、GRF在選禁角就獲得優勢與驚奇，兩隊接連擊敗FPX和JD，讓韓國以4戰全勝之姿結束第一天的賽事，LPL則為2勝2敗居次。明（7/5）日將進行第二天的預賽，MAD將出戰KZ、FPX，閃電狼將出戰IG。


 

關鍵字：LOL英雄聯盟RR洲際賽亞洲對抗賽LMS

推薦閱讀

《英雄聯盟》亞洲對抗賽開戰 台越聯軍首日一勝難求

《進擊的巨人2 -Final Battle-》今日發售 試玩會週末登場

華擊團回歸！《新櫻花大戰》公開首章劇情與遊戲概要

3V3決鬥！《虹彩六號：圍攻行動》限時活動開放

請跟我結婚吧！《牧場物語 重聚礦石鎮》10月推出

《御城少女》追加新城「姬路城」　台北玩家交流會開放報名

《爐石戰記》設計師：不是因陸版改美術圖 是為了整體標準

第六屆「台灣原創遊戲大賞」頒獎 台藝大奪學生組優勝

火拼AMD！NVIDIA 發表SUPER版 GeForce RTX旗艦系列

《英雄聯盟》爆假賽！組頭940萬買通熱門戰隊　首回就被慘電狂殺

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

悠遊卡推出《寶可夢》寶貝球悠遊卡

這！就是美女／貝莉莓完美駕馭旗袍史庫水

誠意滿滿！小雲寶寶穿黑絲曬美胸...啊嘶

《極速領域》YouTuber運動會落幕

《御劍飄渺錄》事前登錄今開跑

《爐石》全球竟隨陸版和諧美術圖

聲優茅野愛衣漫博將來台

《牧場物語 重聚礦石鎮》10月推出

爐石設計師：改圖是為了整體標準

《新櫻花大戰》公開首章劇情

最新新聞

《英雄聯盟》亞洲對抗賽開戰

《進擊的巨人2》今日發售

《新櫻花大戰》公開首章劇情

《虹彩六號》限時活動「決鬥」開放

《牧場物語 重聚礦石鎮》10月推出

《御城少女》台北玩家交流會開放報名

爐石設計師：改圖是為了整體標準

第六屆台灣原創遊戲大賞頒獎

NVIDIA發表SUPER版RTX旗艦系列

《英雄聯盟》爆假！組頭940萬買通選手放水

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366