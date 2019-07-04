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3V3決鬥！《虹彩六號：圍攻行動》限時活動開放

記者周之鼎／台北報導

Ubisoft 今日宣佈，《虹彩六號：圍攻行動》限時活動「決鬥」即日起開跑，並帶來只適合勇者的全新遊戲模式。在活動期間內參加「決鬥」對戰的所有玩家將可在陽光熾熱的「真相堡壘」地圖上體驗到獨特遊戲內容。

從今天起到 7 月 16 日舉辦的「決鬥」限時活動，將帶玩家回到槍手橫行的狂野西部，並在「肅清威脅」類型的「真相堡壘」獨特地圖上進行緊張刺激、規則與眾不同的 3 對 3 遊戲模式。這個限時提供的遊戲模式將讓三人一組的攻擊方與防守方捉對廝殺，而且每位幹員皆只能使用一把 BOSG.12.2 霰彈槍和一把麥格農 LFP586 左輪手槍。「決鬥」對戰每回合持續 90 秒、沒有準備階段，玩家將在抬頭顯示資訊有限（畫面上不會顯示血量、彈藥數或準星）的情況下進行快速槍戰。

「決鬥」限時活動也將帶來 31 件西部主題專屬物品。這些「決鬥」專屬物品包括由各式各樣物品組成的狂野西部套裝，以及玩家可替 10 名幹員取得的頭部裝備。

在活動期間登入《虹彩六號：圍攻行動》的玩家可以免費獲得一個「決鬥」收藏系列補充包。另外，完成專為本活動規劃的 Ubisoft Club 挑戰還可免費獲得另一個補充包，以及獨特的 BOSG.12.2 武器塗裝。玩家也可以在遊戲內商店花 300 點 R6 點數購買「決鬥」收藏系列補充包。
 

關鍵字：虹彩六號決鬥限時活動

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