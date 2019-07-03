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火拼AMD！NVIDIA 發表SUPER版 GeForce RTX旗艦系列

記者周之鼎／台北報導

NVIDIA 昨（7/2）日宣布推出 GeForce RTX 2060 SUPER、GeForce RTX 2070 SUPER 以及 GeForce RTX 2080 SUPER，強化其遊戲顯示晶片 (GPU) 的陣容。這三款 GPU 皆提供同級最佳遊戲效能表現和即時光線追蹤技術，SUPER也將取代原先的RTX系列，成為新一代的高階系列。

GeForce RTX 2060 SUPER GPU：售價 399 美元起，7 月 9 日上市，較 RTX 2060 快上 22% (平均快上 15%)，搭載8GB GDDR6，較 RTX 2060 多 2GB 速度較 GTX 1080 更快。GeForce RTX 2070 SUPER GPU售價 499 美元起，7 月 9 日上市，較 RTX 2070 快上 24% (平均快上 16%)，速度較 GTX 1080 Ti 更快。GeForce RTX 2080 SUPER GPU售價 699 美元起，7 月 23 日上市，記憶體速度高達 15.5Gbps，速度較 TITAN Xp 更快。

技嘉也在今（7/3）日率先公開 RTX 20 SUPER 系列，帶來AORUS、GAMING OC與WINDFORCE OC系三風扇顯示卡，GAMING OC系列的玩家推出GeForce RTX 2080 SUPERTM GAMING OC 8G、GeForce RTX 2070 SUPERTM GAMING OC 8G與GeForce RTX 2060 SUPERTM GAMING OC 8G等三款顯示卡。此外近期即將推出更多款針對不同電競領域玩家所設計的顯示卡，包括新造型發光設計的水冷系列、白色版GAMING OC系列、TURBO系列與WINDFORCE OC三風扇和雙風扇系列。

除了技嘉外，ZOTAC GAMING今天也同樣宣布推出全新的GeForce RTX SUPER顯示卡系列，採用強大的冷卻系統IceStorm 2.0，以及酷炫多變的SPECTRA燈效。


 

關鍵字：NVIDIAGPU顯示卡光線追蹤 GeForce RTX

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