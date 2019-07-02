《怪物彈珠》怪彈祭7/13在三創　AKB48馬嘉伶將現身會場

電競中心／綜合報導

由XFLAG Studio推出的一拉一放、戰鬥RPG全球第一手機遊戲《怪物彈珠》於7月1日晚間在官方YouTube頻道公開「AKB48馬嘉伶–邁向怪物彈珠好手之路 第三集」影片，由日本職業玩家「nantokakirara_EL」帶領，在歷經7個小時的奮戰成功登頂「霸者之塔」第40階。

由《怪物彈珠》官方為馬嘉伶量身訂做從初學者～邁向怪物彈珠好手之路(到6月分為止的目標：運極角色5體、單人遊玩指定難易度「超絕」關卡過關、稱霸每個月期間限定出現的40階「霸者之塔」)於7月1日(昨)公開的節目中邁向最高潮，闖關過程馬嘉伶也透露自己在選擇角色（反射／貫通）種類上是不折不扣的「貫通派」！此話一出，加上逗趣的肢體語言立刻引起拍攝現場一片歡笑。

AKB48馬嘉伶身為日本AKB母團中唯一也是第一位台灣人成員，從去年出席（運極BINGO活動）首度與《怪物彈珠》結緣，之後在台北國際電玩展與前輩們熱舞開唱為彈珠站台、5月份也展現親民作風於遊戲繁體中文版上市5週年「誕生祭」活動中與玩家開心互動，此外官方也已在日前「彈珠爆新聞」節目中宣布馬嘉伶將在7月份再度出席大型戶外活動「怪彈祭・天界廣場」。





「怪彈祭・天界廣場」活動資訊

活動期間：7月13日 11:00～19:00／7月14日 11:00～19:00

活動會場：三創生活園區戶外廣場

會場地址：台北市中正區市民大道三段2號（市民大道與金山北路口，光華數位新天地旁）