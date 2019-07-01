《楓之谷M》一周年紀念活動將登場　幻影俠盜事前登錄即日開跑

記者樓菀玲／台北報導

Nexon旗下人氣MMORPG經典《楓之谷M》宣布即日起推出「幻影俠盜」的事前預約活動，同時預計本周7月5日至7月7日在台北華山1914文化創意產業園區西1館舉辦為期3天的一周年紀念活動，更多詳細資訊請參考以下說明。

官方宣布即將在7月18日改版推出的全新職業「幻影俠盜」是以偷取其他冒險家技能聞名的「幻影俠盜」，使用的主武器是以手杖為主，除了偷取其他冒險家的技能，還能夠多樣組合使用技能！另外如鬥氣審判、幻影隱匿、妙手術等也都是「幻影俠盜」最被玩家們討論的強大技能。

「幻影俠盜」特別企劃事前預約活動期間即日起至7月17日為止，玩家只要參加事前預約活動，就可獲得裝有自動戰鬥補充券(30分)5個、神秘的武器研磨石(罕見)3個、布羅朗斯騎寵等多樣獎勵的「幻影俠盜事前預約禮物箱」。另外，預約參加人數累積申請人數突破20萬、30萬、40萬、50萬時，再追加發送好禮「傳說等級披風」、「裝備成長支援箱」等實用的遊戲道具。

在此同時，《楓之谷M》本週即在於台北華山1914文化創意產業園區西1館舉行一周年紀念活動是以夜晚的慶典為概念作為活動的核心，冒險家們將可在這場活動中，體驗到精緻美味的小吃，如：搗麻糬、楓之谷Ｍ造型甜點、日式炒麵、爆米花、關東煮等，另外，也可以在活動中，玩到各項小遊戲，如射弓箭、彈珠台、電流急急棒等內容。官方為了感謝各位冒險家們一年來的支持以及陪伴，各項小遊戲都提供多樣豐富的虛寶內容以及週邊商品做為活動獎勵。