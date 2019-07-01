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迎戰未來！AD、閃電俠出任《NBA 2K20》封面球星

▲迎戰未來！AD、閃電俠出任《NBA 2K20》封面球星。（圖／廠商提供）

記者周之鼎／台北報導

2K今（7/1）日宣佈了過去18年蟬聯排名第一、銷售第一的NBA電玩模擬系列遊戲的最新力作《NBA 2K20》的封面球星。六次入選NBA全明星隊、三次入選NBA最佳陣容、三次入選NBA最佳防守陣容，以及2012奧運金牌得主Anthony Davis再次回歸擔任標準版和豪華版的封面球星。三次拿下NBA冠軍、13次入選NBA全明星隊、2008奧運金牌得主以及2006 NBA總決賽MVP Dwyane Wade擔任傳奇版封面球星。

Davis 表示：「我很榮幸能再次成為《NBA 2K》封面球星。被選為《NBA 2K20》的代言人對我來說意義非凡，我很開心球迷們將能在今年秋天體驗到這款全世界最棒的運動模擬遊戲。」

傳奇版封面球星Dwyane Wade表示：「我在眷顧之下有16年的人生時間能在最高殿堂打我喜愛的籃球。現在，在我籃球生涯的最後，又能和眾多NBA偉大球員比肩登上《NBA 2K》傳奇版封面，這讓我感到無比的榮耀。我的家人和我都超愛《NBA 2K》，我真的很感激這麼多年來有如此眾多玩家和球迷看著我打比賽，甚至在遊戲中扮演我打比賽。」

繼登上《NBA 2K16》眾星雲集的封面之後，《NBA 2K20》是Davis首次獨自登上封面。登上《NBA 2K20》傳奇版的Dwayne Wade也寫下了另一個歷史上的第一次：「閃電俠」首次出現在《NBA 2K》封面上。

《NBA 2K》行銷副總Alfie Brody表示：「《NBA 2K》系列很榮幸能請來聯盟中最優秀的球員讓遊戲封面蓬蓽生輝。Anthony和Dwyane是籃球掀起全球風潮的最具代表性人物 - 無論是迅雷不及掩耳的灌籃、卓越的天賦或是劃時代的傳承 - 也是新一代NBA聯盟超級巨星爭相效仿的對象。」

這兩位代言球星將登上《NBA 2K20》封面，讓20多年來定義籃球文化的系列遊戲最新力作蓬蓽生輝。《NBA 2K20》的所有版本將在2019年9月6日於PlayStation 4、Xbox One、Nintendo Switch和Windows PC全球發售。

《NBA 2K20》標準版建議售價新台幣1,790元，並提供實體和數位版本；預購標準版的玩家在遊戲發售時可獲得：

• 5000 VC；
• 5000 MyTEAM點數；
• 5個MyCAREER技能增強；
• MyPLAYER服裝膠囊；
• 10個MyTEAM聯盟卡包（每週配送一個）；
• 5個爆氣表現卡包（於NBA球季開始後每週配送一個）。

《NBA 2K20》數位豪華版建議售價新台幣2,390元，只提供數位版本，包含以下內容：

• 35000 VC；
• 10000 MyTEAM點數；
• 10個MyCAREER技能增強；
• MyPLAYER服裝膠囊；
• 10個MyTEAM聯盟卡包（每週配送一個）；
• 10個MyTEAM爆氣表現卡包（於NBA球季開始後每週配送一個）；
• 1張藍寶石MyTEAM封面球員卡片。

《NBA 2K20》傳奇版建議售價新台幣2,990元，並提供實體和數位版本，將帶來特製封面和獨特遊戲內物品，包含：

• 100000 VC；
• 50000 MyTEAM點數；
• 20個MyCAREER技能增強；
• MyPLAYER服裝膠囊；
• MyPLAYER服裝收藏；
• MyPLAYER球鞋收藏；
• 20個MyTEAM聯盟卡包（每週配送一個）；
• 20個MyTEAM爆氣表現卡包（於NBA球季開始後每週配送一個）；
• 5個MyTEAM主題卡包（接下來的5個版本主題各一）；
• 2張藍寶石MyTEAM封面球員卡片。
 

關鍵字：NBA 2K20封面Anthony Davis Dwyane Wade

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