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《魔力寶貝M》台港澳雙平台開服　開服限定四大活動同步開跑

《魔力寶貝M》台港澳雙平台開服　開服限定四大活動同步開跑（圖／遊戲橘子提供）

記者樓菀玲／台北報導

由橘子集團代理，日本遊戲大廠SQUARE ENIX官方出品《魔力寶貝Ｍ》，在全台百萬玩家引頸期待下，於6月25日凌晨零時，Google Play及App Store雙平台正式開服！歡慶台港澳上市，《魔力寶貝Ｍ》自開服首日至7月30日維護前，將推出開服限定四大活動，透過完成指定任務，贈送玩家各種豐富獎勵道具。

6月25日至7月9日23:59前，《魔力寶貝M》推出「上市歡慶嘉年華」系列活動，包括：「嘉年華簽到」及「嘉年華商店」兩大內容。「嘉年華簽到」為期七日，玩家每天登入完成簽到，不僅可得到每日不同的豐富道具外，累積登入7天還可獲得帥氣限定稱號－「勇者再臨」。

此外，活動期間完成每日任務，包括：「真中的研究」、「羅姍娜的愛心便當」、「學院任務」等，還可累積「嘉年華硬幣」，可至「嘉年華商店」兌換各種道具。

《魔力寶貝M》台港澳雙平台開服　開服限定四大活動同步開跑（圖／遊戲橘子提供）

6月25日至7月30日維護前，將開啟限時「鯰魚征服者」副本活動，Lv60等級的玩家，組成5人隊伍後即可參加挑戰，每個伺服器第一組通關大鯰魚王的隊伍，全數隊員皆可獲得一隻萌寵「純白嚇人箱」與特殊稱號「傳說起源」。

官方表示，6月25日至7月30日維護前，每日將在「今日寵物收購」隨機出現三種指定寵物，玩家捕捉達指定數量即可累積「寵物節慶硬幣」，並可至「兌換處」兌換各式獎勵道具。其中，最受玩家期待的即為「諾克封印卵」，可幻化成大地鼠的帽子，裝扮遊戲角色、可愛再升級。

《魔力寶貝Ｍ》台港澳正式開服，結合beanfun!所打造的「魔力幫社交圈」也正式成形！自6月25日起，只要使用beanfun!帳號登入遊戲，除了解任務可獲得額外金幣+5%的福利，等級達Lv40，將可獲得「300元零用金」總共送出高達3億元的零用金！前100個擁有50名beanfun!以上用戶的家族，將額外再給予該家族的族長1萬元的「家族發展金」！另外，使用橘子支付累積消費滿300元，還可再獲得「家族升級券x1」。

《魔力寶貝M》台港澳雙平台開服　開服限定四大活動同步開跑（圖／遊戲橘子提供）

《魔力寶貝Ｍ》除了在遊戲內推出各類型的開服活動外，更特別拍攝一鏡到底的宣傳廣告影片，分成三部曲陸續釋出，目前已於官方粉專公開首支影片，每一支影片將藏有一個神祕彩蛋，玩家只要解開三個謎語，找出遊戲中神秘的副本，並挑戰任務成功，即可獲得「魔力神探」專屬稱號，與「50個嘉年華硬幣」，體驗《魔力寶貝Ｍ》多元玩法的樂趣。

關鍵字：手機遊戲遊戲橘子魔力寶貝M

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