魅惑女王卡滋咪「露內衣救地球」！解扣秀「大G黑蕾絲」　羞瞋：世界會更混亂

▲「魅惑女王」潘家儀（卡滋咪）在日本被街訪。（圖／翻攝自Facebook／咖滋咪 Kazumi Noomi，下同）

記者葉國吏／綜合報導

日本節目日前針對「夏季衣服露出內衣」議題進行街訪，除了訪問一位20多歲正妹教練「大方秀白色內衣」外，就連潘家儀（卡滋咪）也是受訪對象之一，不過她不認為露內衣能夠讓世界和平，反而會讓世界更混亂。

有COSPLAY界「魅惑女王」之稱的潘家儀（卡滋咪），從日本出道後，因為敢拍、又有32G傲人身材，成功紅回台灣。她在臉書粉絲專頁貼出在日本新宿街訪的照片，透露她也在節目調查中受訪。

▲潘家儀（卡滋咪）認為露太多會造成世界混亂。

照片中的她穿著黑色深V連身洋裝，露出傲人事業線。節目中工作人員問相同問題，潘家儀臉露羞澀的回答「感覺露多一點，世界會更混亂」，不過潘家儀接著大方解開鈕扣露出黑色胸罩，說「我是有胸，但不看也罷⋯要看也ok？」

▲不過潘家儀還是大方解開扣子露出內衣。

潘家儀近來跟上珍奶熱潮，17日曬出挑戰照片，「什麼珍奶碰上姐，也就是這樣啦（跩臉）。」特別的是，她在胸前一次放上2杯珍奶，飲料不但穩如泰山，甚至還能從容地滑起手機，讓不少網友看傻、紛紛直呼太強了。

▼潘家儀「放手喝珍奶」直接卡2杯。