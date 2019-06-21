希捷最新守護者系列SSD瞄準電競玩家在台上市

記者周之鼎／台北報導

希捷科技宣布最新三款守護者系列SSD正式在台上市，包含全球首款NAS專用SSD的IronWolf 110 SSD、為專業級遊戲玩家特別打造的FireCuda 510 SSD與提供最多樣升級方式的BarraCuda 510 SSD，全面、快速且可靠的產品組合滿足用戶多方位需求。

希捷IronWolf 110 SATA SSD是全球第一款專門針對所有NAS 所設計的SSD。此款硬碟具備企業級的耐久性與可靠度，可在嚴苛的全天候運作環境下，讓 NAS 持續發揮最大效能，並提供高達3.84TB的容量。希捷獨家的DuraWrite技術更有助提升讀/寫速度、延長快閃記憶體壽命，推升3.84TB版本的總寫入位元組數達7000 TBW。

在電競與直播當道的時代，希捷表示非常重視消費者對速度的要求。FireCuda 510 M.2 PCIe NVMe SSD展現超群的讀/寫速度及效能，為玩家創造極致的遊戲體驗。俐落的4K影音處理與高IOPS可同時處理多個影片串流，對於遊戲錄製和串流至關重要。此外，輕薄的M.2 2280尺寸無論是安裝在筆記型電腦、迷你PC或桌上型電腦都不成問題，且能立即升級。

希捷了解消費者對速度的需求並不僅限於遊戲。對於追求能完美進行多重任務以及重視效能的使用者，BarraCuda 510 M.2 PCIe NVMe SSD提供升級版的高速，能加速應用程式的執行，其輕薄的尺寸適合輕薄/小型筆記型電腦、迷你 PC 和桌上型 PC。此款SSD延續BarraCuda品牌一貫備受歡迎的特色，並推出256GB 和 512GB 的容量選擇，讓使用者可依照工作和預算需求挑選合適的解決方案。

FireCuda 510 SSD與BarraCuda 510 SSD皆支援希捷的SeaTools SSD GUI，提供SSD管理和狀況監控功能，並附五年有限保固。

IronWolf 110 SSD提供240GB、480GB、960GB、1.92TB、3.84TB共五種容量選擇，含稅建議售價分別為新台幣2,990元、4,890元、8,890元、15,990元、29,990元；FireCuda 510 SSD提供1TB與2TB版本，含稅建議售價分別為新台幣7,590元與14,590元；BarraCuda 510 SSD提供256GB與512GB版本，含稅建議售價分別為新台幣2,390元與3,590元。





