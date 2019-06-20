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華碩ROG Rapture GT-AC2900電競路由器即日上市

記者周之鼎／台北報導

ROG玩家共和國今日宣布推出全新電競路由器—ROG Rapture GT-AC2900，專為遊戲玩家設計，不僅具備三段式遊戲加速功能，可降低Ping值並減少延遲，提供流暢的遊戲體驗，還支援ASUS AiMesh網狀網絡系統和MU-MIMO無線技術，確保屋內每個角落都能擁有無比順暢的Wi-Fi訊號，且最多可允許四部裝置同時連線並保持完整無線網路速度。

OG Rapture GT-AC2900為遊戲主機玩家提供Open NAT功能，只要簡單三步驟即可進行連接埠轉送，輕鬆與其他玩家連線對戰。ROG Rapture GT-AC2900還配備獨家ASUS AURA RGB燈效，除了可透過自訂色彩營造氛圍，玩家們更可透過燈效監控網路狀態。

ROG Rapture GT-AC2900內建三段式遊戲加速功能，包括：第一段加速的專屬遊戲連接埠，插入此連接埠的任何裝置可在網路中獲得較高的優先順序；可優先處理遊戲封包、一鍵啟動的「Game Boost」第二段加速，在其他網路使用者進行視訊直播或其他高頻寬活動時，也能確保流暢的遊戲效能；第三段加速則是透過內建的wtfast Gamers Private Network (GPN)確保家用網路與遊戲伺服器之間的最短連線。其最多可降低90% Ping值與減少延遲，提供流暢的線上遊戲體驗。

獲得NVIDIA GeForce NOW遊戲服務平台認證與推薦，ROG Rapture GT-AC2900電競路由器可在玩家們使用GeForce NOW用戶端裝置連線時，透過自動設定QoS，確保最高90% 的Wi-Fi頻寬可專供GeForce NOW遊戲使用，提供玩家們低延遲的雲端遊戲體驗。此外，ROG Rapture GT-AC2900還為遊戲主機玩家提供便利的Open NAT功能，只需三個步驟即可完成連接埠NAT開放模式的設定，不僅能隨心所欲加入多人遊戲或成為房主建立遊戲房、與其他玩家聊天，也能與使用任何NAT類型網路的玩家一起連線對戰一分高下。

ROG Rapture GT-AC2900支援ASUS AiMesh技術，能與其他相容ASUS AiMesh技術的路由器連線，形成網狀Wi-Fi系統，無縫覆蓋家中的每個角落；加上搭載AiRadar波束成形技術和經過特殊設計的天線，可為所有遊戲主機或無線裝置提供集中的Wi-Fi訊號，將範圍和連線速度最大化，玩家們可在家中隨處移動暢玩遊戲，無需擔心網路斷線。

ROG Rapture GT-AC2900電競路由器建議售價新台幣6,990元。

關鍵字：ROG華碩路由器GT-AC2900

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