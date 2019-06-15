ROG電競聯盟挑戰賽正式開戰！北市兩地火熱開打

電競中心／綜合報導

華碩 ROG 玩家共和國與東森電競雲合辦、intel贊助舉辦之首屆「ROG電競聯盟挑戰賽：PUBG直播派對」預賽今（6/15）日正式開戰，於RS休閒概念館信義店以及戰國網林森店兩地同步開打。





華碩電競品牌ROG玩家共和國過去推出不少強大的電腦硬體，但玩家並不一定有預算買回家，因此現在網咖中也可以讓玩家直接享受這些頂級配備，像是RS休閒概念館信義店擁有ROG玩家共和國最佳的硬體，像是以I9 9900K搭配RTX 2080顯示卡，以及27吋的頂級曲面螢幕。同樣的戰國網也有相當不錯的硬體設備。





本次比賽以《絕地求生》戰爭模式為主，分別以突擊步槍、衝鋒槍與狙擊槍各打一場，計人頭數來決勝負。本日的賽事在兩間網咖都各產生一個冠軍和亞軍，賽事本分別獲得新台幣2,000元與1000元獎金。





RS休閒概念館信義店的冠軍TST_Zone和亞軍Xar_8chia9是同一業餘戰隊的好友，兩位都還是高中生，戰隊才剛成立一個月，到開始打比賽才一個禮拜，先前還沒有參加過太多比賽，Xar_8chia9表示，大家因為時間關係沒辦法常常團練，但會希望未來以進軍職業比賽為目標。TST_Zone表示第三名也是認識的人，前半段競爭比較激烈。

戰國網林森店的張同學則表示，因為這次比的是戰鬥模式，因此等於是純粹比射擊技巧，A0則表示參加線下賽面臨到的壓力及強度跟在家參加線上賽是不同的。線下賽比較過癮。





ROG電競聯盟挑戰賽的預賽還持續進行中，明（6/15）日將於駭客-ROG旗艦店與RS休閒概念館竹圍店開戰，接下來一個月除了北部外，也將在中、南部舉辦預賽，想參賽的玩家還可前往報名。

※合作網咖

RS休閒概念館信義店：台北市大安區信義路四段263號

戰國網林森店：台北市中山區錦州街20號2樓

