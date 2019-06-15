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《薩爾達傳說 織夢島》E3開放試玩　重現當年經典「偷東西」

《薩爾達傳說 織夢島》試玩　經典「偷東西」要素完美傳承（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 《薩爾達傳說 織夢島》在 E3 展期內開放玩家試玩。（圖／記者樓菀玲攝，下同）

記者樓菀玲／洛杉磯報導

日前任天堂宣布旗下經典名作《薩爾達傳說 織夢島》，即將在 2019 年 9 月 20 日推出重製版，並且在 E3 展期內開放玩家試玩。

《薩爾達傳說 織夢島》是 1993 年由任天堂發行的 Game Boy 平台動作冒險遊戲，是《薩爾達傳說》系列第四作，也是掌機的第一款作品。本作在最大的特色就是並不是發生於歷代世界觀為主的海拉爾王國。而是混入了許多任天堂其他作品的角色，包含、卡比、耀西、瑪利歐遊戲中幾個著名的怪物如 「栗寶寶」、「汪汪」等。

從畫面可以看到《薩爾達傳說 織夢島》和當年有了極大的不同，人物設計除了變成立體 3D 版之外，整體畫面呈現比較偏向繪本風格，在任天堂於 E3 現場提供的試玩版當中，玩家將要從故事的開頭開始玩起，玩家所扮演的林克在環遊世界時，不幸被沖到織夢島上， 神秘的貓頭鷹告訴林克如果想離開夢見島，就必須達成條件後才能離開。

《薩爾達傳說 織夢島》試玩　經典「偷東西」要素完美傳承（圖／記者樓菀玲攝）

《薩爾達傳說 織夢島》重製版整體玩法和當年大同小異，玩家可以看到當年的 2D 畫面在經過 26 年後，原有的樣貌有了相當大的進步與改變，重製版幾乎是完整保留了遊戲原本的面貌，就連當年玩家最愛的「偷東西」的功能也被傳承了下來，雖然記者在現場挑戰偷東西失敗，但是外媒成功的在試玩版當中挑戰偷東西成功，並且秀出了偷過東西之後重新回到犯案現場將會發生什麼事情。

關鍵字：E3 2019E3美國電玩展

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