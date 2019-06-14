《刺客教條 奧德賽》教育模式「發現之旅：古希臘」今秋推出

記者樓菀玲／綜合報導

Ubisoft 在 E3 電玩遊戲展上宣佈將於 2019 年秋季推出「發現之旅：古希臘」，在「發現之旅：古希臘」這個教育模式當中，可讓玩家在沒有戰鬥、不受遊戲劇情束縛的情況下發現及探索《刺客教條：奧德賽》的世界，Ubisoft 表示「發現之旅：古希臘」中文版將以免費更新的形式提供給擁有《刺客教條：奧德賽》的玩家。

上至白雪覆蓋的高聳山峰、下至深不見底的愛琴海，玩家可在希臘的黃金時代探索充滿荒野環境和繁忙城市的整個國度。從古老儀式到著名雕像，玩家將與希臘傳奇人物面對面，並發掘神話與傳說故事背後的真相。

以古埃及為主題的第一版「發現之旅」獲得了極為正面的廣大迴響，以此為基礎打造的第二版「發現之旅」保留了許多受到喜愛的特色及功能，例如解說古代地標歷史、地理、人們日常活動和歷史上最著名人物生平的站點。

「發現之旅：古希臘」允許遊客透過哲學、建築、日常生活、戰爭與神話這 5 大不同主題導覽行程遊歷29 個區域、計有超過 300 個站點。「發現之旅：古希臘」另也提供了令人興奮的全新功能，可讓玩家依自己想要的方式進行學習。玩家可以很容易地找到他們想要的東西，並能採取不熱門或鮮為人知的路線探索及發現新機會。

「發現之旅：古希臘」鼓勵玩家慢慢花時間遊歷這個有史以來最精確重建的古希臘 3D 互動世界。他們還可以參加互動式導覽行程進一步認識這個不可思議的國度與時代。基於《刺客教條：奧德賽》導入的對話選擇系統，「發現之旅：古希臘」會在每趟導覽行程結束時，以互動式的趣味有獎小測驗考考每一位遊客。

《刺客教條：奧德賽》是以玩家的對話選擇作為遊戲核心的動作角色扮演遊戲。全新的互動式對話系統讓玩家走出自己的路，影響遊戲世界、其他角色以及故事的變化，進而塑造希臘的未來。

在遊戲當中，玩家將可自訂武器和裝備，精通及選用全新特殊能力，以及在有數百位士兵互相廝殺的雅典與斯巴達史詩大戰中衝鋒陷陣；再度登場的開放世界海戰可讓玩家無縫探索遼闊海洋、自訂自己的船艦以及召募擁有獨特技能的船員。整個希臘國度等著玩家去探索，從原始海灘到充滿活力的城市，上至白雪覆蓋的高聳山峰、下至深不見底的愛琴海，玩家將遇上各式各樣古希臘名人與神話，並寫下屬於自己的冒險故事。