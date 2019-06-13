Netflix 從影音進軍投資遊戲！將推三款遊戲橫跨各平台

記者周之鼎／台北報導
Netflix 於美國時間 6 月 12 日，在全球最大的 E3 電子娛樂展舉辦一場座談「把觀眾最愛的節目帶進真實生活：將 Netflix 原創作品融入電玩」，討論本公司如何和世界一流的遊戲開發商一同打造遊戲，讓所有粉絲能夠享受以他們最喜愛的 Netflix 影集或電影為主題的電玩遊戲。
Netflix 在這次的座談中表示，Netflix 的主要目標依然是為全世界會員，提供最優質的電視節目和電影，但 Netflix 也致力於提供粉絲影音平台外的娛樂，以新方式（也就是遊戲）讓粉絲和喜愛的原創影集和電影互動。此外，Netflix 也希望藉由將熱門電影和電視節目改編為電玩，藉此帶動粉絲族群的成長。
本次Netflix發表了三款遊戲如下
※《Stranger Things 3: The Game》
遊戲平台：Nintendo Switch、XBOX One、PlayStation 4、PC、Mac、Android 和 iOS – 只有發行數位版
上市日期：2019 年 7 月 4 日
發行地區：全球（除了中國大陸、俄羅斯、敘利亞、北韓、伊朗、克里米亞）
這款冒險遊戲融合了獨特的復古藝術風格和現代遊戲機制，為懷舊的樂趣增添全新特色。玩家可以和朋友利用合作模式組隊，從影集中 12 個角色中挑一人，來探索霍金斯鎮(Hawkins) 的世界，解決各種謎題，並對抗奪心魔 (Mind Flayer)。
※《The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics》
遊戲平台：Nintendo Switch、XBOX One、PlayStation 4、PC 和 Mac – 只有發行數位版
上市日期：2019 年 11月
發行地區：全球（除了中國大陸、俄羅斯、敘利亞、北韓、伊朗、克里米亞）
這款回合制戰術遊戲改編自眾所期盼的 Netflix 原創影集《魔水晶：抗爭時代》(The Dark Crystal: Age of Resistance)，挑戰粉絲從瑟拉 (Thra) 廣大的奇幻世界，招募一支由各種角色和生物組成的大軍，並以策略指揮他們參與 80 多場戰役。
※《怪奇物語》手機遊戲
遊戲平台：Android 和 iOS - 只有數位發行
上市日期：2020 年
Netflix 最新的手機遊戲（目前名稱未定）將設定在《怪奇物語》的背景時空。這款適地性角色扮演／益智類遊戲能讓玩家探索自己日常行經路線中，隱藏在他們周遭的「上下顛倒」(Upside Down) 世界，並和其他玩家一同對抗層出不窮的邪惡力量。