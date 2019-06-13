Netflix 從影音進軍投資遊戲！將推三款遊戲橫跨各平台

記者周之鼎／台北報導

Netflix ​於美國時間​ 6 ​月​ 12 ​日，在​全球最大的 E3 電子娛樂展​舉辦一場座談「把觀眾最愛的節目帶進真實生活：將​ Netflix ​原創作品融入電玩」，討論本公司如何和世界一流的遊戲開發商一同打造遊戲，讓所有粉絲能夠享受以他們最喜愛的​ Netflix ​影集或電影為主題的電玩遊戲。

Netflix 在這次的座談中表示，Netflix 的主要目標依然是為全世界會員，提供最優質的電視節目和電影，但 Netflix ​也致力於提供粉絲影音平台外的娛樂，以新方式（也就是遊戲）讓粉絲和喜愛的原創影集和電影互動。此外，Netflix 也​希望藉由將熱門電影和電視節目改編為電玩，藉此帶動粉絲族群的成長。

本次Netflix發表了三款遊戲如下

※《​Stranger Things 3: The Game​》

遊戲平台​：​Nintendo Switch​、​XBOX One​、​PlayStation 4​、​PC​、​Mac​、​Android ​和​ iOS – ​只有發行數位版

上市日期​：​2019 ​年​ 7 ​月​ 4 ​日

發行地區​：全球（除了中國大陸、俄羅斯、敘利亞、北韓、伊朗、克里米亞）

這款冒險遊戲融合了獨特的復古藝術風格和現代遊戲機制，為懷舊的樂趣增添全新特色。玩家可以和朋友利用合作模式組隊，從影集中​ 12 ​個角色中挑一人，來探索霍金斯鎮(Hawkins)​ 的世界，解決各種謎題，並對抗奪心​魔 (Mind Flayer)​。

※《​The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics​》

遊戲平台​：​Nintendo Switch​、​XBOX One​、​PlayStation 4​、​PC ​和​ Mac – ​只有發行數位版

上市日期​：​2019 ​年 11月

發行地區​：全球（除了中國大陸、俄羅斯、敘利亞、北韓、伊朗、克里米亞）

這款回合制戰術遊戲改編自眾所期盼的​ Netflix ​原創影集《魔水晶：抗爭時代》​(The Dark Crystal: Age of Resistance)​，挑戰粉絲從瑟​拉 (Thra) ​廣大的奇幻世界，招募一支由各種角色和生物組成的大軍，並以策略指揮他們參與​ 80 ​多場戰役。

※《怪奇物語》手機遊戲

遊戲平台​：​Android ​和​ iOS - ​只有數位發行

上市日期​：​2020 ​年

Netflix ​最新的手機遊戲（目前名稱未定）將設定在《怪奇物語》的背景時空。這款適地性角色扮演／益智類遊戲能讓玩家探索自己日常行經路線中，隱藏在他們周遭的「​上下顛倒​」​(Upside Down)​ ​世界​，並和其他玩家一同對抗層出不窮的邪惡力量。