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系列作角色大集結！Ubi新手遊《湯姆克蘭西 Elite Squad》亮相

系列作角色大集結！Ubi新手遊《湯姆克蘭西 Elite Squad》亮相（圖／Ubisoft提供）

▲ 《湯姆克蘭西：Elite Squad》今日首度亮相。

記者樓菀玲／洛杉磯報導

Ubisoft 今日在 E3 電玩遊戲展上發表了免費遊玩動作角色扮演行動遊戲新作《湯姆克蘭西：Elite Squad》，官方也表示，即日起玩家可到官方網站預先登記，解鎖《火線獵殺：絕境》的科爾．D．沃克上校。

由 Ubisoft Owlient 工作室開發的《湯姆克蘭西：Elite Squad》是一款匯集《火線獵殺》、《縱橫諜海》、《全境封鎖》和《虹彩六號》遊戲角色的軍事角色扮演行動遊戲。這款遊戲將讓玩家首次能組織由湯姆克蘭西世界傳奇角色組成的隊伍出任務，包括 Caveira、山姆費雪、「噩夢」（El Sueño）、Montagne、「牧羊人」等人物。

玩家將率領一流的戰士們參與驚心動魄的即時槍戰，並讓這些角色獲取經驗值及提昇武器與裝備。率領隊伍踏上湯姆克蘭西世界中最著名戰場的玩家，可以在絕佳時機下達扭轉局面的命令，並最終擊敗他們對手的部隊。

此外，玩家將能在「競技場」裡挑戰其他部隊，展開激烈的 PvP 戰鬥，也能在壯觀的「公會戰爭」（Guild Wars）中與其他玩家聯手抗敵。遊戲也將包含驚險刺激的戰役模式，提供獨特的湯姆克蘭西故事劇情，讓玩家對抗新威脅拯救世界。

關鍵字：UbisoftE3手機遊戲湯姆克蘭西

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