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《全境封鎖2》6/13至6/16限時免費玩　2020年初推第三章改版

《全境封鎖2》6/13至6/16限時免費玩　2020年初推第三章改版（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 《湯姆克蘭西：全境封鎖 2》將在 6 月 13 日至 16 日期間限時開放玩家免費體驗。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／洛杉磯報導

Ubisoft 今日在 E3 電玩遊戲展上宣佈了《湯姆克蘭西：全境封鎖 2》第一年度的詳細更新改版計畫，而官方也在今日同步宣布將在 6 月 13 日至 16 日期間，限時開放玩家免費體驗《湯姆克蘭西：全境封鎖 2》。

根據 Ubisoft 所公開的改版計畫，首先預定將在第一年度的免費上市後追加內容將包含三個章節，每個章節都有劇情豐富的任務，且最終會帶特工們回到一切的起點。玩家可以在接下來的一年裡，期待以下三個章節的新內容，每個章節都會帶來新區域、新獎勵、新特化職業、新奇特裝備和武器。

預定 2019 年 7 月推出的第一章以遠征為主軸，特工們將搜索華盛頓特區的郊區和林地，並發現華盛頓國家動物園的 11 個生物群落。這趟遠征的目標是找到流亡者的領袖及艾利斯總統，第一章也包含了全新的遠征讓玩家每週參與，以在華盛頓聖三一大學裡朝各個方向推進。

《全境封鎖2》6/13至6/16限時免費玩　2020年初推第三章改版（圖／Ubisoft提供）

預定 2019 年秋季推出的第二章，將帶玩家前進五角大廈體驗華盛頓特區日益升高的情勢，黑色獠牙繼續在城市裡大肆破壞，必須仰賴特工們阻止他們。在第二章主線任務中，玩家必須努力解決持續爆發的危機，捍衛五角大廈、阻止黑色獠牙得知裡頭隱藏的祕密。

《全境封鎖2》6/13至6/16限時免費玩　2020年初推第三章改版（圖／Ubisoft提供）

官方表示第二章將帶來目前為止最具挑戰性的全新內容，例如：第二個 8 人掠奪戰副本，玩家將要勇闖一座鑄造廠，在充滿熔融金屬液體和巨大澆鑄設備的環境中展開激戰，預定 2020 年初推出的第三章，將帶玩家前進紐約康尼島展開決戰。

而官方也在今日的場合當中，宣布《湯姆克蘭西：全境封鎖 2》將在台灣及香港時間 6 月 13 日到 6 月 16 日期間，限時讓玩家在 PC 或遊戲主機上免費體驗。同時《全境封鎖 2》即日起至 6 月 24 日止也祭出最低 6.5 折優惠，讓玩家可以在免費週末結束後以最划算的價格繼續他們的冒險，而購買遊戲的玩家，可將他們免費週末期間的遊戲進度保留至正式版遊戲中。

關鍵字：UbisoftE3全境封鎖

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