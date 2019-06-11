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《全境封鎖》真人電影將與Netflix共同合作拍攝

 感謝640萬名玩家參與測試 《全境封鎖》將在3月8日上市（圖／廠商提供）

記者周之鼎／台北報導

Ubisoft於今日E3 展前發表會上，公開了旗下作品《全境封鎖》真人版電影的消息，預計將與Neflix共同合作拍攝，因此若無意外也將於Nefflix獨家上映。

本片將由曾演出《火線赤子情》、《獨家腥聞》的知名影星傑克．葛倫霍（Jake Gyllenhaal）與演出《星際效應》、《00:30 凌晨密令》的潔西卡．崔絲坦（Jessica Chastain）領銜主演，導演則是曾拍攝《死侍2》導演 大衛雷奇（David Leitch）。這也是繼《刺客教條》後，Ubisoft第二度將自家遊戲搬上大銀幕。

《湯姆克蘭西：全境封鎖》故事描述在美國感恩節購物季黑色星期五那天，一場利用美鈔傳染的毀滅性的流行性病毒席捲紐約市。一個緊接著一個，全市的重要機構與基礎設施接連癱瘓、在缺乏食物和水源下整個社會很快便陷入一片混亂之中。作為社會文明的最終防線，隸屬美國聯邦國土戰略局，一支秘密且可獨立運作的戰術特工部隊 —「The Division」就此啟動。他們的日常生活看似和一般市民無異，但當一切組織都無法運作時，將挺身而出肩負起重責大任。玩家將與其他特工攜手合作，調查病毒的源頭並為這座城市重新帶回希望。

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