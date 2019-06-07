Google Stadia 11月上市月費僅約300元 台灣還得再等等

記者周之鼎／台北報導

在下週的E3前，Google於今（6/7）日搶先發表線上雲端遊玩計畫「Stadia」的詳情，月費僅需9.99美金（約新台幣300元，隨各國定價略有不同）。

Stadia 的訂閱服務名為「Stadia Pro」，可讓玩家享受4K、HDR、5.1 聲道、60FPS 的遊戲體驗，可讓玩家利用 Chrome 瀏覽器在 PC 上遊玩， Pixel 3 / 3a 手機也將直接支援，此外也可以透過Chromecast Ultra 在電視上遊玩。但如果覺得「Stadia Pro」太貴，還是可以單獨購買遊戲本身的Stadia服務，但畫質將被限制在 1080P、60FPS、雙聲道。對於想要試試水溫的玩家將是不錯的選擇。

Google表示，透過直接連線到Stadia伺服器，要達到最低720P、60FPS、2.1聲道僅要10Mbps（下載速度約每秒1.25MB）的網路速度即可遊玩，若要達到1080P、60 FPS、5.1聲道要20Mbps（下載速度每秒約2.5MB）、要頂級的4K、60 FPS、5.1聲道要35Mbps（下載速度約每秒4.375MB），以目前台灣光世代的網路速度而言應該都不成問題， Google也已經同步釋出測速網頁 ，讓玩家看看自己能達到哪一個水準。

雖然Stadia可以使用PS4或XBOX的控制器遊玩，Google還是將推出初始的「Founder's Edition」，內容包含「午夜藍」特製Stadia控制器， Chromecast Ultra，以及 還有 Stadia 帳號名的首選權，以及兩張 Stadia Pro 的三個月權限（另一張可用來邀請朋友）。而Stadia控制器單賣則是美金69元（約新台幣2,100元），顏色包括無暇白、純粹黑以及山葵綠。

在遊戲陣容方面，Google也公開第一波支援Stadia的遊戲陣容，包括了《七龍珠異戰2》、《Final Fantasy XV》、《毀滅戰士：永恆》、《狂怒煉獄2》、《上古卷軸 Online》、《天命2》、《德軍總部：血氣方剛》、《收納達人》、《急速房車賽：街頭賽車2》、《戰慄深隧: 流亡》、《Thumper》、《模擬農場19》、《金剛戰士：網絡之戰》、《足球經理》、《古墓奇兵決定版》、《古墓奇兵：崛起》、《古墓奇兵：闇影》、《NBA 2K》、《真人快打11》、《刺客教條：奧德賽》、《舞力全開》、《全境封鎖2》、《特技摩托賽：崛起》、《飆酷車神2》。

未上市作品包含了《柏德之門3》、《邊緣禁地3》、《侍魂：曉》、《Gylt》、《Darksiders Genesis》、《火線獵殺：絕境》都將支援Stadia。

不過第一波上市國家為在美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利、西班牙、荷蘭、比利時、愛爾蘭、丹麥、瑞典、挪威、芬蘭等 14 個國家上線，因此台灣玩家想體驗Stadia還得再等等。