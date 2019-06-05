《天堂M》新職「暗黑騎士」6/12登場　邀請霹靂素還真擔代言人

記者樓菀玲／台北報導

遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的跨世代手遊鉅作《天堂M》，日前(5/29)宣布全新職業「暗黑騎士」預先登錄活動開跑，公布消息後，眾多玩家皆已參加活動並且在網路社群上進行熱絡的討論，今日(6/5)正式宣布最硬派的全新職業「暗黑騎士」將於6月12日重磅登場。

此外，《天堂M》也與國粹《霹靂》跨界合作，邀請素還真來到現場，跨刀演繹全新職業打不倒的硬漢精神，結合在地化宣傳影片獨家首播創造出磅礡的氣勢。同時，歡慶新職業到來，在今年四月參與媽祖遶境的全新伺服器「黑長者」、「飛龍」、神話級魔法娃娃「安塔瑞斯」、神秘魔法娃娃卡、龍之龍玉以及新紋樣「馬普勒」等皆同步開放，來造福玩家，滿足玩家突破角色巔峰的夢想，並宣布6月23日即將於華山1914文化創意產業中心推出實體活動，與玩家一同歡慶。

遊戲橘子策略產品營運處處長陳俊廷表示：「感謝《天堂M》遊戲玩家們一路上的支持，很開心今天正式宣布第8位全新職業暗黑騎士將於6月12日重磅登場。此次，也很榮幸與《霹靂》跨界合作，更邀請素還真於宣傳片中詮釋最新職業的打不倒硬漢精神成為形象代言人。同時，為了歡慶《天堂M》改版活動，不僅開放受到媽祖保庇最新伺服器「黑長者」及「飛龍」，也開放多項道具與新系統，最後，感謝玩家的支持《天堂M》將於6月23日在華山舉辦盛大活動，一同歡慶新職業的降臨。」

《天堂Ｍ》全新職業「暗黑騎士」即將於6月12日與各位玩家見面，有別於PC版《天堂》未出現的全新職業角色，雖「暗黑騎士」職業定位與「騎士」職業相近，但在技能上具備比騎士更多防護及恢復型效果，藉由「幽冥防護」利用黑暗力量產生盾牌保護自己進入無敵狀態，承受一定次數攻擊後會破壞，使用時無法移動，更擁有能夠將對方賦予不死族的屬性「不死之咒」，搭配英雄級單手武器「真細劍」，對於不死系怪物傷害加乘的特性，攻擊力相當驚人。

暗黑騎士在使用「暗黑之劍」擁有以劍氣中距離(8格)攻擊，除了擁有高殺傷力外，與騎士同樣具備暈眩技能「暗黑之暈」，而更高階的「暗黑之暈：復仇者」暈技來到最高可7秒，當被敵人暈技攻擊時還可開啟「暈眩之鏡」，有機率將昏迷效果反射，讓對手更加頭痛，猶如一台打不倒的殺戮機器，具備高坦、高防、高暈、高減傷的效果外加上輸出攻擊力不低的狀況下，相信未來能夠成為PVP最佳職業。

此外，隨著暗黑騎士的重磅降臨，《天堂M》更同步於6月12日新增伺服器「黑長者」及「飛龍」與限時伺服器移民活動，全新伺服器主機在今年的四月與《天堂M》七大職業一同參與媽祖遶境，祈求媽祖為新伺服器賜福，官方表示未來也將會同步釋出專屬兩個伺服器的豐富優惠活動回饋期待已久的玩家們，詳細內容將會再陸續釋出，敬請玩家期待。限時伺服器移民活動，凡玩家角色達到60等級以上，即可享有申請資格，讓想要與朋友相約一同奮戰，可以藉此機會尋找一個好的落腳點。

天堂M新職業暗黑騎士，擁有高防禦、高減傷同時還擁有高攻擊的能力，猶如一台打不倒的坦克般職業定位，因此，《天堂M》與《霹靂》首次跨界合作，邀請素還真來到現場，展現素還真如同在霹靂世界般的角色一樣，不管遇到怎樣強大的敵人，還是都能承受傷害並且全力應戰，藉此來演繹出《天堂M》全新職業暗黑騎士的強大力量與詮釋打不倒的硬漢精神。

為了迎接《天堂M》新職業即將到來，官方在6月12日同步釋出多項全新道具與系統，來輔助增強玩家們的角色達到登峰造極。首先是眾所期盼的神話級魔法娃娃「安塔瑞斯」，其中可提升所有職業的暈眩技能命中、昏迷抗性及傷害減免的屬性最為備受矚目，並可於覺醒後從５種不同技能隨機獲得一種技能，未來必定能成為玩家的最佳戰友。改版後玩家可至商城購買龍之龍玉(1個)，即可讓殷海薩的祝福消耗至0的時刻轉化成原本的綠葉狀態，更將經驗值提升至400%及金幣量提升至150%，同時，官方也從6月12日至7月10日推出限時優惠的「龍之龍玉組合包」(3個)。

官方表示為歡慶，《天堂M》歡慶全新職業重磅登場，神話級魔法娃娃、神秘魔法娃娃卡、龍之龍玉及新紋樣「馬普勒」火熱登場



此外，官方加碼再開放神秘魔法娃娃卡及新紋樣，來造福廣大的玩家們，推出全新紋樣「馬普勒」，不僅可以提升角色血量及防禦力外，提升至一定的階級還具備提升減傷效果，更可大幅提升全新職業的坦力。

而先前推出的「神秘變身卡片系統」讓不少玩家得到夢幻強力變身卡，此次加碼推出的「神祕魔法娃娃卡」相信有更多玩家會躍躍欲試，甚至藉此機會直接獲得神話級魔法娃娃-「安塔瑞斯」，想滿足魔法娃娃收集慾望的玩家千萬不要錯過，最後官方也公布全新世界副本「崩壞之島」即將於6月19日開放。